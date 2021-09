A Hinojosa reafirma o seu compromisso social e ambiental em plena pandemia

É proprietária da portuguesa Graphicsleader

VALENCIA, Spain, 15 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Hinojosa, líder em soluções integradas de packaging na Península Ibérica, publica o seu quarto Relatório de Responsabilidade Social Corporativa "O nosso papel no ambiente". A empresa entrou no mercado português em maio de 2020 com a aquisição da Graphicsleader, fabricante de packaging em cartolina e cartão microcanelado.

Em 2020, a Hinojosa intensificou as suas ações de responsabilidade social e a colaboração com pessoas e entidades a nível local, sem descurar o seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação.