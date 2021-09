A Issuu expande a presença internacional com um novo escritório em Portugal

Um novo escritório ajudará a Issuu a acelerar o crescimento aproveitando a engenharia de software e talentos de gestão de produtos em Braga

PALO ALTO, Calif. e BRAGA, Portugal, 22 de setembro, 2021 /PRNewswire/ -- A Issuu anunciou hoje a grande abertura de um novo escritório em Braga, Portugal, um polo em expansão para a inovação tecnológica com a segunda maior taxa de estudantes do ensino superior em ciência e tecnologia da região, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística de Portugal.

Inicialmente, o novo escritório, localizado na Rua Cidade do Porto, irá focar-se na contratação de engenheiros de software e gestores de produtos locais para trabalharem na premiada plataforma SaaS de publicação de conteúdos e marketing da Issuu. A Issuu já integrou quatro novos colaboradores a tempo inteiro e planeia contratar mais 20 até ao final de 2021.

"Ao longo do último ano, a Issuu assistiu a um crescimento sem precedentes, uma vez que os conteúdos digitais estimulam a economia criadora", afirmou Joe Hyrkin, diretor executivo da Issuu. "Braga é o local ideal para contratar talentos técnicos, especialmente devido aos esforços do presidente da Câmara Municipal Ricardo Rio na última década em construir um ecossistema de startups e criar relacionamentos entre as empresas, o governo local e a Universidade do Minho, orientada para a inovação."

Hyrkin prosseguiu, afirmando que "esta nova equipa irá colaborar estreitamente com os nossos escritórios de Copenhaga e Berlim, à medida que continuamos a desenvolver a Issuu como um destino único e sustentável para os criadores publicarem e partilharem conteúdos online. Estamos entusiasmados por abrir este novo escritório e esperamos tornar-nos parte da comunidade tecnológica local."

"Fiquei entusiasmado quando ouvi que a Issuu estava a chegar a Braga. Em círculos profissionais e académicos, a transferência de PDF deu lugar a hiperligações na Issuu, e eu já me deparei com a empresa muitas vezes", disse Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga. "Os nossos investimentos na Startup Braga e na Invest Braga estão a fazer crescer rapidamente o nosso ecossistema de tecnologia e startups, e estamos entusiasmados por dar as boas-vindas a uma empresa inovadora como a Issuu."

Sobre a Issuu

Com mais de 30 milhões de publicações alojadas e mais de 4 mil milhões de visualizações mensais de páginas, a Issuu é a maior plataforma SaaS de publicações e marketing de conteúdos do mundo. A Edital Story Cloud permite aos criadores de conteúdo transformarem designs de ficheiros estáticos em ativos de marketing para todos os canais de distribuição-incluindo álbuns digitais para incorporar em websites e blogues, artigos otimizados para telemóveis, histórias gráficas para redes sociais, GIF para e-mails e muito mais.

Fundada em 2006, a Issues tem sede em Palo Alto, Califórnia. Tem escritórios em Copenhaga, Berlim e Braga, Portugal. Para mais informações, visite: www.issuu.com.

Links relacionados

http://www.issuu.com



SOURCE Issuu