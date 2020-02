A KraneShares regista ETFs da KWEB e KBA UCITS em Espanha e Portugal e forma parceria estratégica com a Silcarv

LONDRES, 3 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Krane Funds Advisors, LLC, ("KraneShares"), uma empresa global de gestão de ativos conhecida pelos seus fundos negociados em bolsa (ETFs) e estratégias inovadoras de investimento na China, anunciou hoje o registo da KraneShares CSI China Internet UCITS ETF (Ticker:KWEB LN) e KraneShares MSCI China A-Share UCITS ETF (Ticker:KBA LN) em Espanha e em Portugal. Em conjunto com o registo dos fundos, a KraneShares assinou uma parceria estratégica com a Silcarv Consulting Limited para prestação de serviços de distribuição a clientes investidores em Espanha e Portugal.

"Como os investidores em Espanha e Portugal estão a descobrir a China como uma classe de ativos nos seus portefólios, acreditamos que os ETF da KraneShares podem oferecer uma exposição diferenciada aos mercados de capitais da China", disse Jonathan Krane, CEO da KraneShares. "Com o registo dos ETF KWEB e KBA UCITS nestes países, os investidores podem agora obter uma exposição abrangente à China com o atendimento ao cliente localizado pelos nossos parceiros da Silcarv".

Listado na Bolsa de Londres, o ETF da KraneShares CSI China Internet OICVM1 (Ticker: KWEB LN) replica o índice CSI Overseas China Internet, o mesmo índice do ETF da KraneShares cotado na Bolsa de Nova Iorque. O KWEB capta o universo de investimento de empresas de capital aberto na China, cujos principais negócios estão na Internet nos setores relacionados com a Internet. As principais participações incluem Alibaba, Tencent, Meituan Dianping, Baidu e JD.com.

Listado na Bolsa de Londres, o ETF da KraneShares MSCI China A UCITS (Ticker: KBA LN) segue o índice MSCI China A que capta ações de grande e média capitalização listadas nas Bolsas de Valores de Xangai e de Shenzhen (ações A). A KraneShares geriu a mesma estratégia através de um ETF negociado na Bolsa de Nova Iorque desde 2014. A KBA US possui o maior histórico de ETF China A vinculados a MSCI nos Estados Unidos1.

"Nos últimos anos, assistimos a um aumento por parte dos investidores em Espanha e Portugal de investimento passivo estratégico na China. A KraneShares diferenciou-se através das suas estratégias inovadoras de investimento focadas na China e, pela nossa experiência, sabemos que estes serão bem recebidos pelos investidores em Espanha e em Portugal", diz José Carvalhinho, diretor e fundador da Silcarv Consulting.

Para mais informações visite kraneshares.eu ou envie-nos um e-mail para europe@kraneshares.com.

Sobre a Silcarv Consulting Limited

A Silcarv Consulting Limited, registada na Inglaterra e no País de Gales sob o número 10512407, é um consultor de investimentos independente. A Silcarv Consulting Ltd é um representante nomeado da Profin Partners Ltd, autorizado e regulado pela Autoridade de Supervisão Financeira do Reino Unido (FCA - 774593).

Sobre a KraneShares

A Krane Funds Advisors, LLC é o gestor de investimentos para ETF da KraneShares. A empresa tem o objetivo de fornecer aos investidores estratégias para capturar a importância da China como elemento essencial de um portefólio de investimentos bem desenhado. Os ETF da KraneShares representam estratégias inovadoras e pioneiras no mercado e foram desenvolvidas com base no profundo conhecimento de investimento da empresa e dos seus parceiros. Estas estratégias permitem aos investidores manterem-se atualizados sobre as tendências do mercado global e oferecem uma diversificação significativa. A Krane Funds Advisors, LLC é de propriedade maioritária da China International Capital Corporation (CICC).

Estas informações estão a ser comunicadas pela KraneShares, representante nomeado da DMS Capital Solutions UK Limited, autorizada e regulada pela Autoridade de Supervisão Financeira do Reino Unido sob o número de referência 503325.

Investir envolve risco, incluindo a possível perda de capital. Não há garantia de que um Fundo atinja os seus objetivos declarados. Os Fundos estão sujeitos a instabilidade política, social ou económica na China, o que pode causar queda no valor. As flutuações na moeda de países estrangeiros podem ter um efeito adverso nos valores da moeda nacional. Os mercados emergentes envolvem risco acrescido no que se refere com os mesmos fatores, além de aumentar a volatilidade e diminuir o volume de negócio.

Os investimentos demasiado restritos exibem tipicamente maior volatilidade. As empresas de Internet estão sujeitas ás rápidas alterações na tecnologia, concorrência mundial, rápida obsolescência de produtos e serviços, perda de proteção de patentes, padrões em constante evolução do setor e frequentes produções de novos produtos. Essas alterações podem representar um impacto adverso no rendimento.

Este material é apenas informativo e não constitui uma oferta ou recomendação para comprar ou vender qualquer investimento ou assinar qualquer serviço de consultoria ou de gestão de investimentos. Está a aceder a informações que constituem uma promoção financeira ao abrigo da secção 21 da Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000 ("FSMA").

Qualquer investimento, atividade de investimento ou atividade controlada, com a qual estas informações se relacionem, está disponível apenas para essas pessoas e será realizada apenas com essas pessoas. As pessoas que não possuem experiência profissional não devem confiar ou agir com estas informações, exceto se forem pessoas a quem se aplica qualquer um dos parágrafos (2) (a) a (d) do artigo 49 a quem a distribuição destas informações pode ser legalmente realizada.

Para documentação adicional do fundo, visite www.DMSGovernance.com.

