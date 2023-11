A lyntia expande a sua presença em Portugal com a aquisição de 1100 km de fibra

A empresa chegou a um acordo estratégico com a Gigas para desenvolver negócios conjuntos no mercado ibérico

Esta aquisição permitirá à lyntia complementar a sua atual rede neutra de fibra, líder em Espanha, com rotas estratégicas para as principais cidades, landing stations e Data Centers de Portugal , assim como novas ligações chave entre ambos os países, aumentando a sua oferta de soluções de conetividade de alta qualidade e baixa latência

MADRID, 15 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A lyntia, operador neutro líder em serviços de fibra escura e capacidade, entra no mercado português de transmissão, fortalecendo ainda mais a sua posição de liderança no mercado ibérico. A empresa chegou a um acordo estratégico com a Gigas, através de sua subsidiaria portuguesa ONI, para adquirir parte dos seus ativos de fibra em Portugal, assegurando assim uma rede adicional própria de fibra terrestre de 1100 quilómetros. Esta rede inclui rotas estratégicas que ligam as principais cidades de Portugal (Lisboa, Porto, Braga, Sines, etc.), além de ligações chave até Espanha.

Esta expansão permitirá à lyntia oferecer soluções através de toda a Península Ibérica de conetividade de alta qualidade, mínima latência e máxima capacidade, totalmente integradas, apoiando o crescimento da empresa na região e fortalecendo a sua presença no mercado de conetividade do Sul da Europa.

Além de serviços de Fibra Escura terrestre em 1100 km de rede e de colocation, com 65 locais disponíveis para uso imediato, a lyntia poderá oferecer serviços de capacidade de extremo a extremo através de toda a Península Ibérica, ampliando o uso da atual rede DWDM da Nokia em Espanha, com mais de 2800 km em Portugal, ligando as suas principais cidades às espanholas.

Nas palavras de Jose Antonio López, CEO da lyntia: "Esta aquisição é um passo muito importante na estratégia de crescimento da lyntia, ao investir num novo mercado, Portugal, o que nos permitirá oferecer mais valor aos nossos clientes. A lyntia prossegue com o ambicioso plano de expansão que irá permitir ligar com a menor latência e a melhor qualidade e capacidade, os principais landing stations de cabos submarinos da Península Ibérica: Lisboa, Sines, Bilbau, Barcelona e Santander, entre outras cidades, aos principais Datacenters & Cloud Regions. O nosso objetivo é consolidarmo-nos, com a nossa sólida rede de infraestruturas, como o parceiro de referência do mundo Telco Cloud na transição para a era digital e contribuindo para a sustentabilidade ambiental no sul da Europa."

Sobre a lyntia Networks

A lyntia Networks é o operador neutro de referência no mercado grossista de telecomunicações, com cerca de 46.000 km de fibra, que oferece serviços de conetividade sobre fibra ótica, com uma vasta cobertura de rede e uma grande capilaridade. Além disso, a lyntia Networks fornece todo o tipo de serviços de conetividade: fibra escura, capacidade, Serviço grossista FTTH, VSAT, Internet e Co-location.

A rede de fibra ótica da lyntia Networks liga as cidades mais importantes do país e presta serviço a mais de 3200 localidades. Além disso, possui ligações com os principais pontos de amarração de cabos submarinos e Data Centers da Península.