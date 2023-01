A motocicleta elétrica futurista DC100 da Davinci Motor está prevista ser apresentada nos EUA na CES 2023

LAS VEGAS, 29 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Davinci Motor, fabricante chinês em rápido crescimento de motociclos elétricos robóticos de elevado desempenho, irá apresentar a sua futurista motocicleta elétrica DC100 na Consumer Electronics Show (CES) de 2023, o evento de tecnologia global mais influente do mundo, marcando a primeira vez que os produtos da empresa chegam ao mercado dos EUA.

The DC100. Born To Be Different.

"Estamos entusiasmados por anunciar que a CES 2023 representa a nossa primeira aparição no local no mercado dos EUA", afirmou Rosanna Libia, Davinci Motor International Business Manager."Como empresa orientada para a tecnologia, este evento está no topo da nossa agenda de eventos onde queremos estar representados como uma empresa de tecnologia nos EUA e em todo o mundo. A CES 2023 é a oportunidade perfeita para apresentar o nosso produto ao mercado dos EUA, e gostaríamos de convidar a comunicação social e os participantes a visitarem o nosso stand."

Uma nova era de mobilidade elétrica

A atração principal do stand da Davinci Motors na CES 2023 será o novo produto, a DC100, que a empresa conta como a primeira motocicleta elétrica concebida para rivalizar com as motocicletas tradicionais de 1000 cc em termos de desempenho. Com a certeza de ser um sucesso entre os participantes do evento, a DC100 apresenta um design revolucionário, inspirado em ficção científica, que nunca foi visto antes no mercado.

No que diz respeito à estética e ao desempenho do veículo de duas rodas, engenheiros e designers trabalharam incansavelmente de mãos dadas para encontrar um equilíbrio perfeito entre aceleração, velocidade e alcance. Os seus esforços foram realmente recompensados, como se vê nas especificações técnicas da DC100. Esta motocicleta elétrica é capaz de alcançar 0 - 60 mph (0 - 100 km/h) em apenas 3 segundos antes de atingir a sua velocidade máxima de 124 mph (200 km/h). Ao mesmo tempo, possui um alcance superior a 249 milhas (400 km), enquanto uma carga completa demora apenas meia hora utilizando estações de carregamento rápido de CC de nível 3.

A aparição da Davinci Motor na CES 2023 marca um período de impulso contínuo para a empresa após a sua estreia na Europa em novembro na EICMA, a principal exposição mundial de motocicletas em Milão, Itália.

Tem havido antecipação no mercado dos EUA em relação à DC100 nos últimos meses, tanto de potenciais utilizadores, como de meios de comunicação social e distribuidores. A CES 2023 tem por base servir como a oportunidade perfeita para os utilizadores finais sentirem o produto pela primeira vez, ao mesmo tempo que atua como uma oportunidade para possíveis revendedores e distribuidores dos EUA verem o produto pela primeira vez.

O stand da Davinci Motor estará localizado no North Hall #10163, exibindo exclusivamente o produto emblemático DC100 da empresa, bem como a sua tecnologia mais recente, o seu novo design e a sua experiência geral de condução.

Sobre a Davinci Motor

Fundada em 2013, a Davinci Motor é uma empresa de tecnologia inovadora que se dedica à investigação e desenvolvimento de veículos robóticos, com uma combinação perfeita de desempenho e facilidade de utilização. A missão da Davinci Motor é criar uma experiência de condução divertida e excecional para todos os utilizadores, e o DC100 irá fazer com que os utilizadores consigam precisamente isso.

