A Openbravo anuncia a nomeação de Matthijs Kneppers, antigo diretor de gestão de produtos da Diebold Nixdorf, como novo diretor de produtos

Matthijs traz para a Openbravo mais de 20 anos de experiência numa variedade de funções centradas no produto e na tecnologia, que lhe proporcionaram uma sólida experiência em diferentes arquiteturas e tecnologias de sistemas centradas no retalho.

Antes de ingressar na Openbravo, Matthijs foi diretor de gestão de produtos de software na Diebold Nixdorf, onde, entre outros, foi responsável pela plataforma global de retalho na nuvem da Diebold Nixdorf e pela plataforma de retalho API como base para todas as soluções de software de retalho de última geração da empresa, gerindo e desenvolvendo uma equipa de gestores de produtos e analistas empresariais altamente qualificados em vários países.

Marco de Vries, CEO da Openbravo, declarou: "Estou plenamente convencido de que Matthijs irá desempenhar um papel fundamental para fortalecer ainda mais e acelerar o desenvolvimento da nossa visão para os nossos produtos. O facto de profissionais altamente qualificados como Matthijs, com um historial comprovado nos principais fornecedores mundiais de software de retalho, decidirem juntar-se a nós, é uma clara demonstração do crescente reconhecimento do mercado em relação à Openbravo."

"Desde o momento em que conheci a equipa da Openbravo e pude conhecer em primeira mão a sua estratégia, vi claramente que é uma empresa com a visão e ambição de ser uma referência global no espaço do software de retalho. Senti logo que me encaixava nesta impressionante equipa de profissionais altamente qualificados e que posso contribuir bastante com a minha experiência. Por isso, não hesitei em aceitar este novo desafio. Estou ansioso por ajudar a posicionar a Openbravo como um dos principais fornecedores de soluções de software de retalho a nível mundial", afirmou Matthijs Kneppers.

Sobre a Openbravo

A Openbravo é a plataforma de software preferida para marcas e retalhistas que procuram acelerar a sua estratégia de comércio unificada e aumentar a agilidade das suas operações. Trata-se de uma plataforma totalmente modular que integra os canais online e offline, permite gerir encomendas de forma inteligente, proporciona uma visão única e em tempo real dos clientes e do inventário, e oferece uma solução de loja completa para proporcionar experiências mais personalizadas e convenientes. É uma solução tudo-em-um baseada na nuvem. Clientes internacionais como a BUT, Decathlon, Norauto, Sharaf DG, Toys 'R' Us Iberia e Zôdio preferem a Openbravo, que é hoje utilizada por mais de 10 000 utilizadores de back-office e em mais de 40 000 pontos de venda em mais de 50 países.

Para saber mais, visite www.openbravo.com.

Contacto para a comunicação social: Xavier Places, Diretor de Marketing, +34 607 676 568, [email protected]

