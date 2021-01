A PLMJ seleciona a Intapp Time e a ROOX para apoiar o crescimento estratégico

A maior sociedade de advogados de Portugal expande o relacionamento com a Intapp em toda a Europa, África e Ásia

PALO ALTO, Califórnia e LISBOA, Portugal, 14 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Intapp, líder em soluções de gestão de empresas conectadas, anunciou hoje que a PLMJ, uma importante sociedade de advogados portuguesa, é a mais recente adição à sua crescente carteira de clientes da Intapp Time. Recentemente reconhecida pelo Financial Times a nível de inovação, a PLMJ, a maior sociedade de advogados de Portugal, selecionou a Intapp Time e o seu parceiro de confiança, a ROOX, fornecedora portuguesa de produtos e serviços informáticos a empresas de serviços profissionais, para ajudar a implementar o apoio aos objetivos estratégicos de crescimento e inovação da empresa. A PLMJ começou a utilizar o serviço em vários grupos práticos e setores de atividade.

Fundada em 1967 e com sede em Lisboa, a PLMJ presta consultoria a empresas portuguesas e multinacionais, bem como instituições financeiras e estatais, sobre uma série de transações nacionais e internacionais. Mais de 320 advogados e 400 funcionários, no total, trabalham em cinco escritórios da PLMJ espalhados por sete países na Europa, África e Ásia.

A Intapp Time é uma solução abrangente baseada na nuvem que ajuda a PLMJ a melhorar as suas práticas de registo de tempo para melhorar a realização, honrar os compromissos com os clientes e libertar os seus advogados das tarefas mundanas de registo de tempo. Ela capta automaticamente o trabalho faturável e não faturável, garantindo ao mesmo tempo a conformidade com os termos de cobrança no ponto de entrada de tempo.

"Adotar a Intapp Time como a nossa solução de registo de tempo e trabalhar com a ROOX como parceira de integração são passos extremamente importantes para a nossa transformação tecnológica contínua", afirmou Miguel Reis, membro do Conselho de Administração da PLMJ. "A PLMJ coloca os clientes em primeiro lugar, e a facilidade de utilização e a funcionalidade da Intapp Time ajudam os nossos advogados a dedicarem mais tempo às necessidades dos clientes, em vez de se preocuparem com os registos de tempo. Com esta tecnologia baseada na nuvem, a PLMJ pode captar informações fundamentais de forma mais eficiente para demonstrar melhor o nosso valor para cada cliente."

A PLMJ adotou a Intapp Time como parte de um compromisso mais amplo para implementar soluções inovadoras baseadas na nuvem, que podem ser dimensionadas de acordo com as necessidades do cliente e com o crescimento da sociedade de advogados.

"À medida que avançamos com um modelo de soluções exclusivamente baseado na nuvem, estamos entusiasmados por colaborar com organizações como a PLMJ que estão empenhadas em trabalhar de forma mais inteligente através da transformação digital", afirmou Chris Turk, Vice-presidente da Intapp para a EMEA. "Nunca foi tão difícil operar de forma lucrativa um escritório jurídico, e tudo começa com o registo preciso e transparente do tempo que os advogados passam a trabalhar. Ao implementar a tecnologia abrangente e de ponta da Intapp Time, as empresas economizam o equivalente ao tempo de 5,2 advogados por ano, o que atinge um valor líquido médio de 522 400 dólares em maior produtividade.

"Estamos orgulhosos de apoiar o sucesso através da inovação, que a PLMJ está a demonstrar com a parceria com a ROOX e a Intapp na sua solução de registo de tempo e da continuação do investimento em tecnologias orientadas para o cliente", acrescentou Danilo Teixeira, diretor de desenvolvimento de software da ROOX. "Estamos ansiosos por apoiar a PLMJ em todo o seu processo de implementação da Intapp Time, bem como por otimizar as suas soluções tecnológicas para que possam servir melhor os respetivos clientes."

Sobre a Intapp

A Intapp capacita empresas conectadas. Com a confiança de mais de 1600 das principais empresas jurídicas, de banca de investimento, de capital privado, de contabilidade e de consultoria do mundo, a Intapp oferece software de gestão para empresas conectadas, de ponta a ponta e baseado na nuvem, concebido para as necessidades específicas de empresas dirigidas por sócios. A Intapp ajuda a melhorar a colaboração, a libertar o conhecimento coletivo, a transformar a tomada de decisões e a estimular o sucesso. Os nossos produtos e serviços abrangem todo o ciclo de vida do envolvimento — da estratégia à criação e execução — para promover resultados ideais. Para obter mais informações, visite o site intapp.com e ligue-se a nós no Twitter (@Intapp) e no LinkedIn.

Sobre a PLMJ

A PLMJ é uma sociedade de advogados sediada em Portugal que combina um serviço completo com uma perícia jurídica personalizada. Há mais de 50 anos, a empresa tem adotado uma abordagem inovadora e criativa para produzir soluções personalizadas e defender eficazmente os interesses dos seus clientes. Apoiamos os clientes em todas as áreas jurídicas, muitas vezes com equipas multidisciplinares, e sempre atuando como um parceiro de negócios nos processos de tomada de decisões mais estratégicos. Para obter mais informações, visite https://www.plmj.com/en/about-us/.

Sobre a Roox

A ROOX, fundada em 2001, está focada no fornecimento de produtos e serviços informáticos 360º a empresas de serviços profissionais. A dinâmica do mercado de serviços, que se baseia na produtividade, na melhoria contínua e na diferenciação, levou-nos a concentrar os nossos esforços na adaptação constante dos meios tecnológicos aos utilizadores. O princípio da humanização da tecnologia está na base de tudo o que fazemos, porque entendemos que a tecnologia tem de ser natural e envolvente, e não uma barreira ou força de atrito. Para obter mais informações, visite https://roox.pt/about-us/.

Contacto para a comunicação social

Natalie Papaj

+1 703-586-0048

[email protected]

Links relacionados

http://www.intapp.com



SOURCE Intapp