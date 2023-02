A Sercanto alcançou aumentos de mais de 90% na capacidade de entrega e de 10% na receita com a solução de e-mail da Netcore Cloud

A Netcore Cloud contribuiu para um aumento de 33% na taxa de abertura utilizando a API de e-mail da Netcore Cloud e permitiu à marca chegar a 95% do seu público do Gmail

MADRID, 22 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- a Sercanto, um motor de busca vertical para anúncios de emprego, registou recentemente um impressionante aumento de 33% na sua taxa de abertura após migrar do tradicional marketing por e-mail para a API de e-mail da Netcore Cloud. Outros factos importantes são o aumento da taxa de inboxing de 75% para 90% e a capacidade de chegar a 95% do seu público do Gmail. Depois desta implementação, a empresa também constatou o impacto positivo desta integração nas suas receitas.

A Sercanto, com sede em Itália, dedica-se principalmente a anúncios de emprego de mais de 30 países através do seu vasto e dinâmico inventário e ligações. O e-mail tem sido um dos principais canais de comunicação com a sua criteriosa base de utilizadores em constante crescimento. Os utilizadores do Gmail representaram 95% da sua base de dados global. No entanto, a empresa estava constantemente a enfrentar o desafio das baixas taxas de colocação nas caixas de entrada, uma vez que os seus e-mails eram encaminhados para a pasta de spam, impedindo a marca de alcançar esses consumidores. Para resolver estes problemas e aumentar efetivamente as interações de qualidade com os utilizadores, a empresa contratou a Netcore Cloud, uma pioneira do e-mail, pela sua experiência em API de e-mail.

Abithab Bhaskar, CEO - International Business na Netcore Cloud, afirmou: "atualmente, todas as caixas de entrada estão cheias. Recebemos mais e-mails do que aqueles que podemos ler. Além de uma entrega de e-mails incrivelmente rápida, a API de e-mail da Netcore tira partido da aprendizagem automática e da inteligência artificial para maximizar a eficiência. Desta forma, faz com que os seus e-mails cheguem ao topo das caixas de entrada no momento certo através da Otimização do Horário de Envio."

E acrescentou também: "ao utilizar as nossas capacidades de IA, a Sercanto aumentou a sua probabilidade de envolvimento e obteve a atenção dos utilizadores no momento exato em que os consumidores estão mais atentos aos seus e-mails. E isto resultou no nosso sucesso conjunto. Esperamos poder continuar a fortalecer a marca para que possa criar experiências mais envolventes e absorventes no futuro."

Reafirmando este sucesso, Gianni Succu, Diretor de Email & Push Notification Marketing, afirmou: "a relação da Sercanto com a Netcore Cloud teve imensas surpresas agradáveis e os pontos altos foram muito gratificantes. As nossas taxas de colocação na caixa de entrada aumentaram e mantiveram-se consistentes, o que resultou num crescimento da receita. Porque apreciamos os conhecimentos e a sinergia da equipa da Netcore que lida com os nossos requisitos, recomendamos a outras empresas que façam a experiência com a Netcore."

A API de e-mail da Netcore tem vindo a registar nos últimos anos uma popularidade crescente entre as marcas mais importantes. As principais marcas, incluindo Jack & Jones, Crocs, ONLY, Vero Moda, Woodland e William Penn, têm vindo a utilizar ativamente esta plataforma e a beneficiar dela.

Sobre a Netcore Cloud:

A Netcore Cloud é uma empresa de SaaS, financiada com meios próprios, que ajuda as marcas e os profissionais de marketing B2C a criarem uma nova era de experiências de cliente com recurso à IA e em todos os pontos de contacto do percurso dos clientes. A plataforma de marketing compreensivo da Netcore Cloud proporciona experiências digitais altamente personalizadas que são facilmente escaláveis e fornece análises acionáveis, relatórios em tempo real e soluções de implementação rápida para todos os canais. As marcas que utilizam a Netcore Cloud conseguem ter uma visão unificada dos seus clientes e otimizar a respetiva experiência de utilizador.

Com sede em Bombaim, na Índia, e 11 escritórios nos EUA, Singapura, Malásia, Nigéria, Indonésia, EAU, Reino Unido e Alemanha, a Netcore Cloud serve mais de 6500 clientes em todo o mundo. Envia mais de 20 mil milhões de e-mails por mês e segue mais de 120 biliões de eventos de marketing todos os anos. A Netcore Cloud é um parceiro de confiança em todos os setores e para algumas das marcas mais respeitadas, como a MaxLife Insurance, ICICI Bank, Standard Chartered, Flipkart, Myntra, Miss Amara, Airtel, Disney Hotstar, Canon, Puma, Tobi, EaseMyTrip, PizzaHut e McDonald's.

