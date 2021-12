A Sonol seleciona a plataforma Passport® X Next Generation, Cloud-based Retail Software da Gilbarco Veeder-Root, baseada na nuvem, para permitir a transformação digital da C-Store

- a Gilbarco Veeder-Root oferece soluções de retalho inovadoras para apoio à transformação digital da C-Store

GREENSBORO, N.C., 8 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Gilbarco Veeder-Root (GVR), líder global em tecnologia inovadora para lojas de conveniência, soluções e serviços de abastecimento comercial e de retalho, anunciou hoje que assinou um acordo com a Sonol para implementar o Passport® X — o novo software de gestão de retalho de conveniência líder de mercado da GVR.

A Sonol é líder no setor da energia israelita, operando uma rede de 240 postos de combustível e 200 lojas de conveniência em todo o país. Como parte do acordo, a Sonol proporcionará aos seus clientes uma experiência de serviço melhorada, a melhor do seu género, com a plataforma Passport® X da GVR.

A Passport® X é uma plataforma de software de retalho segura e baseada na nuvem para gestão de combustível, retalho e C-store que inclui um avançado sistema de ponto de venda e soluções integradas de fluxo de trabalho de back-office e sede. A plataforma também tem várias soluções de otimização, incluindo automatização, processos de vendas multicanal (Omnichannel), gestão de inventário e outras que irão melhorar a experiência dos gerentes de loja e operadores de estações.

Com a implementação da plataforma Passport® X , os clientes da Sonol irão usufruir de uma variedade de opções de compra, desde planos de fidelização e promoções, operação de quiosque de self-service, aprovação de pedido de reabastecimento remoto e serviços de compra/envio através do site de comércio eletrónico da Sonol.

"Os complexos de abastecimento procuram soluções que possam oferecer aos consumidores e colaboradores características de valor acrescentado para além dos serviços de combustível de retalho. Na era digital atual, existe uma procura por soluções empresariais de maior valor que possam satisfazer os requisitos do cliente", afirmou Shay Bakfan, CEO da Orpak, uma divisão da GVR. "Estamos muito satisfeitos por poder disponibilizar a Sonol com a plataforma Passport® X. Com esta tecnologia de ponto de venda de última geração, a Sonol será capaz de proporcionar uma experiência do consumidor sem esforço para aumentar a lealdade do consumidor e a receita."

Aaron Saak, presidente da Gilbarco Veeder-Root, afirmou: "à medida que a GVR continua a expandir as suas atividades e a focar-se nas soluções de fluxo de trabalho de retalho de conveniência, estamos entusiasmados por anunciar que estamos a trazer esta plataforma inovadora e de alta tecnologia para a Sonol."

Este acordo assinala o compromisso da GVR de continuar a desempenhar um papel fundamental na moldagem do futuro das tecnologias avançadas no setor da conveniência e dos combustíveis.

Sobre a Gilbarco Veeder-Root

A Gilbarco Veeder-Root é líder mundial em tecnologia para operações de abastecimento de retalho e comerciais, oferecendo a mais ampla gama de soluções integradas, desde o pavimento da garagem à loja de conveniência e sede. Há mais de 150 anos, a Gilbarco conquistou a confiança dos seus clientes através de parcerias a longo prazo, apoio rigoroso e fiabilidade comprovada. As principais linhas de produtos incluem bombas de combustível, peças para bombas de combustível, sistemas de ponto de venda, sistemas de pagamento, medidores de tanques e sistemas de gestão de frotas.

