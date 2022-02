A Svea e a SeQura formam uma aliança para o mercado internacional

O objetivo é desenvolver novas ferramentas de comércio eletrónico e soluções de pagamento que acelerem a transformação digital dos comerciantes e que lhes permita reforçar as relações com os seus clientes. Este investimento também se concentrará na conceção, teste e implementação de novas experiências de retalho que surpreendam e capacitem os compradores a regressar aos comerciantes, para fazer compras tanto em lojas físicas como online.

Lennart Ågren, CEO da Svea, afirmou: "Partilhamos a visão de colocar o comerciante no centro de tudo o que fazemos. Esta aliança permitir-nos-á partilhar o know-how e oferecer uma alternativa sólida aos comerciantes internacionais que pretendam aprofundar a relação com os seus clientes, controlar essa relação e melhorar significativamente as taxas de recorrência e conversão de compras".

"O comércio eletrónico evoluiu a uma tremenda velocidade na última década, enquanto que a experiência de compra a retalho permaneceu, grosso modo, obsoleta. Queremos realçar as vantagens naturais de comprar na loja física e incorporar a conveniência e rapidez do comércio eletrónico. Este investimento não se trata apenas de novas tecnologias ou pagamentos, trata-se de conceber experiências que tocam os consumidores, online e offline, e isto requer a reimaginação de modelos comerciais e operacionais" disse David Backstrom, CEO da SeQura.

Sobre a SeQura

A SeQura é uma solução de pagamento que ajuda os comerciantes a acelerar a sua transformação digital, aumentando as vendas e a recorrência de compras. Fundada em 2014, a SeQura é a principal solução buy-now-pay-later no Sul da Europa com mais de 4000 lojas, e desenvolveu um algoritmo de risco proprietário que proporciona as mais altas taxas de aceitação por parte dos compradores. Com a classificação de 88 na Net-Promoter-Score, a SeQura permite aos compradores desfrutar do que gostam e pagar mais tarde com total flexibilidade, graças à experiência de checkout mais rápida e à vasta gama de produtos que se adaptam a cada perfil de cliente e sector. Visite www.sequra.es/en para obter mais informações.

Sobre a Svea

A Svea Bank AB (publ) é um grupo de empresas financeiras com 40 anos de experiência em ajudar empresas e pessoas privadas com os seus pagamentos e liquidez. O Svea Bank é autorizado pela Autoridade Supervisora Financeira Sueca e tem escritórios em muitos países da Europa, bem como colaborações com parceiros em todo o mundo. Para mais informações, visite www.svea.com

Ricardo Malumbres, +34 607 58 58 58, [email protected]

