A TFS HealthScience celebra a grande inauguração do escritório de Lisboa com corte de fita, no meio de uma procura crescente de clientes

LUND, Suécia, 27 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a TFS HealthScience, uma organização global de investigação por contrato, inaugurou o seu novo escritório em Lisboa, Portugal, devido à crescente procura dos seus clientes. A TFS Portugal irá aumentar a presença geográfica da empresa e expandir as suas capacidades de recursos estratégicos em toda a Península Ibérica.

Portugal registou dois anos consecutivos de crescimento de dois dígitos em ensaios clínicos patrocinados pela empresa. Tornou-se num país altamente atrativo para a realização de investigações clínicas ao criar uma rede moderna de centros de excelência, equipas de investigação experientes, e infraestruturas excelentes.

"Estamos muito contentes por aumentar a nossa presença na Europa através da inauguração do nosso escritório em Portugal", declarou Bassem Saleh, CEO da TFS HealthScience. "Esta expansão permite-nos ter maior velocidade e agilidade nesta região para implementar recursos clínicos, alcançando os pacientes e ajudando os nossos parceiros a trazer terapias salva-vidas mais rapidamente para o mercado, e oferece um acesso direto local das biofarmacêuticas às capacidades globais da TFS."

A abertura do escritório de Lisboa está alinhada com os planos de crescimento da empresa à medida que esta se expande continuamente para novos mercados, permitindo o acesso global dos clientes a soluções e desenvolvimentos de investigação clínica. Os conhecimentos e os recursos regionais no país são valiosos para trabalhar diretamente em projetos ou oferecer recursos estratégicos aos nossos clientes.

"A maior parte das empresas da nossa indústria utiliza filiais ou escritórios espanhóis para as suas operações em Portugal. A nossa história estabelecida de trabalho em Espanha e uma pegada operacional única em ambos os países dá à TFS a liderança nesta área geográfica", afirmou Hanna Sandvall, vice-presidente de Strategic Resourcing Solutions (SRS).

A investigação e as operações da TFS HealthScience em Portugal continuarão centradas nas áreas de terapia especializadas: dermatologia, imunologia e doenças inflamatórias, hematologia e oncologia, medicina interna, neurociências e oftalmologia.

Sobre a TFS HealthScience

A TFS HealthScience é uma organização de pesquisa por contrato (CRO) global que apoia empresas biotecnológicas e farmacêuticas ao longo de toda a sua jornada de desenvolvimento clínico. Em parceria com os clientes, construímos equipas orientadas para soluções que trabalham por um futuro mais saudável. Reunindo quase 800 profissionais, a TFS fornece serviços de investigação clínica personalizados em mais de 40 países e apoia os clientes com soluções abrangentes através de dois modelos de negócio fortes: os serviços de desenvolvimento clínico (CDS), que fornecem um apoio total em todas as fases do processo de desenvolvimento clínico, e as soluções de recursos estratégicos (SRS), que oferecem insourcing especializado, recrutamento específico e soluções estratégicas para gerir o pessoal.

