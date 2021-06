A “TROTINETE CRIADA PARA OS JOGADORES DE RÂGUEBI” MAIS ROBUSTA DO MERCADO CHEGA A PORTUGAL

A Superpedestrian lança as primeiras 1.000 trotinetes em Lisboa, a partir de 2 de junho e irá aumentar a sua frota até 1600 trotinetes, até ao final do mês. Todos os passageiros terão desbloqueio gratuito até dia 30 de junho de 2021 e a Superpedestrian irá igualar cada Euro que os passageiros carregarem nas suas "wallets" durante o mesmo período. A taxa de viagem por minuto é de apenas 15 cêntimos e o serviço Superpedestrian está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Para alugar uma trotinete, os passageiros precisam apenas de descarregar a aplicação "LINK" da Superpedestrian na Google Play Store ou Apple Store.

Numa promoção especial realizada de 4 a 6 de junho, todos os condutores que se deslocarem numa trotinete LINK até ao Café do Forte, junto à da Torre de Belém, receberão um gelado Santini grátis.

A frota lisboeta é gerida por João Afonso, que faz agora parte da equipa da Superpedestrian, depois de quatro anos como consultor de estratégia e operações na Deloitte. É, também, jogador de râguebi, tendo já representado a seleção portuguesa.

"A nossa trotinete foi concebida para um condutor com peso até 135 kg e é mais comprida e mais larga que os modelos alternativos, de forma a que seja possível colocar os dois pés na plataforma, confortavelmente", afirma João Afonso. "Esta é uma trotinete segura e estável para qualquer pessoa, independentemente do tamanho, mesmo para jogadores de râguebi! Nós desenhámos e projetámos as nossas trotinetes de forma a garantir a sua durabilidade. Os condutores Lisboetas merecem o melhor veículo disponível, e é isso que lhes queremos dar. "

"Estou muito orgulhosa por a Superpedestrian trazer as trotinetes LINK para Portugal," comenta Haya Verwoord Douidri, VP (EMEA) da Superpedestrian. "Este é o nosso quarto lançamento europeu. Assim como em Itália, Espanha, Áustria e Suécia, estou confiante de que os Lisboetas vão adorar a nossa qualidade de construção e segurança. Paralelamente, também iremos trazer opções mais acessíveis e menos dispendiosas para todos os Lisboetas. "

