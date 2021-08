A UnionPay International e a BP na Europa anunciam uma nova parceria para permitir a aceitação dos cartões de pagamento UnionPay na rede de postos de abastecimento de combustíveis da BP em Portugal

LISBOA, Portugal, 2 agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A UnionPay International, uma das principais marcas de pagamentos do mundo, e a BP na Europa anunciaram uma nova parceria para a aceitação de cartões UnionPay numa rede com mais de 500 postos de abastecimento de combustíveis em Portugal.

A BP começou a aceitar os cartões UnionPay na sua rede de postos de abastecimento de combustíveis como método de pagamento no final de 2020. Prevê-se que o mesmo aconteça noutros países europeus no próximo ano.

Este é o contrato mais recente que a UnionPay celebra com um importante operador europeu de postos de combustíveis. Na Europa, a UnionPay é agora aceite por mais de cinco milhões de comerciantes, abrangendo cerca de 70% de todos os comerciantes que aceitam cartões bancários na Europa.

Yang Shengliang, diretor-geral adjunto da UnionPay International Branch, afirmou: "Estamos muito satisfeitos por termos assegurado este importante contrato com a BP, uma empresa que tem uma das maiores redes de postos de abastecimento de combustíveis da Europa. Quando viajar sem restrições voltar a ver possível globalmente, temos a certeza de que assistiremos a um aumento significativo do número de visitantes europeus que viajam de carro pelo continente, quer em negócios, quer em lazer, e esta parceria vem dar um resposta perfeita às suas necessidades.

"A UnionPay é agora aceite por cerca de 70% de todos os comerciantes que aceitam cartões bancários na Europa e este crescimento reflete o nosso foco crescente nos principais setores europeus, incluindo o setor dos transportes, de hotelaria e de restauração, bem como as PMEs. Esta estratégia serve não só a nossa base crescente de titulares de cartões na Europa, mas também o mercado em expansão para os turistas asiáticos. Estamos ansiosos por anunciar novos contratos de aceitação com os principais grupos comerciais durante os próximos meses."

Os cartões UnionPay emitidos dentro e fora da China continental podem ser utilizados sem problemas na rede global de aceitação da UnionPay, que atualmente abrange 55 milhões de comerciantes offline em 180 países e regiões. Os consumidores utilizam frequentemente cartões UnionPay nas suas despesas diárias locais e nas viagens internacionais. A UnionPay torna-se o método de pagamento preferido de muitos residentes no estrangeiro.

Sobre a UnionPay International

A UnionPay International (UPI) é uma subsidiária da China UnionPay que se foca no crescimento e apoio dos negócios globais da UnionPay. Em parceria com mais de 2400 instituições em todo o mundo, a UnionPay International tornou possível a aceitação de cartões em 180 países e regiões com emissão noutros 70 países e regiões. A UnionPay International fornece serviços de pagamento transfronteiriços seguros, económicos e de elevada qualidade à maior base de titulares de cartões do mundo e garante serviços locais convenientes a um número crescente de titulares de cartões e comerciantes globais UnionPay.

