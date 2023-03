A Valsoia lança uma nova linha de sabores de "gelato" de origem vegetal

BOLONHA, Itália, 1 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Valsoia, o principal produtor italiano de produtos de origem vegetal, apresenta uma deliciosa nova linha de "gelato" italiano autêntico à base de plantas.

O "gelato" da Valsoia oferece aos consumidores de toda a Europa a oportunidade de experimentarem uma série de novos sabores e de desfrutarem de um momento de verdadeira felicidade com esta iguaria italiana única.

Valsoia Gelato

O "gelato" de origem vegetal da Valsoia destina-se não só a veganos e vegetarianos, mas a qualquer pessoa que aprecie produtos de origem vegetal saudáveis ou até mesmo para quem gosta do "gelato" tradicional à base de leite. A Valsoia aprecia as tradições italianas autênticas, e o seu novo "gelato" de origem vegetal oferece o sabor clássico do "gelato" e uma consistência excecionalmente cremosa, que todas as gerações adoram.

Juntamente com o que há de melhor nas tradições, os cones de amêndoa torrada e de cacau e a sanduíche (gelado de cacau e baunilha cremoso entre bolachas macias), a Valsoia enriqueceu a sua gama de "gelato" de origem vegetal com novos sabores, como os cones de Espresso com pepitas de chocolate.

A fábrica da Valsoia é 100% sem lacticínios, pelo que não há risco de contaminação cruzada com produtos lácteos. O "gelato" aveludado é diferente de qualquer outro gelado de origem vegetal existente no mercado, graças ao caju, aveia, arroz e soja cuidadosamente selecionados, que proporcionam a base perfeita para uma experiência de sabores ricos e deliciosos.

O "gelato" é muito mais do que simplesmente um gelado. O processo de batedura lento utilizado no "gelato" italiano autêntico da Valsoia torna-o mais suave e cremoso, mesmo após o descongelamento. Todos os momentos passados a saborear os novos sabores do "gelato" de origem vegetal da Valsoia irão transportá-lo para as ruas soalheiras de Itália, à medida que aprecia um sabor e textura únicos com cada pedaço.

Para além dos sabores de fazer crescer água na boca, o "gelato" de origem vegetal da Valsoia é fornecido em embalagens sustentáveis, certificadas pelo Forest Stewardship Council (FSC), demonstrando o compromisso da empresa com as escolhas ambientalmente responsáveis e com a proteção das florestas em todo o mundo. O "rótulo V" certifica os produtos da Valsoia como veganos, tornando mais fácil para os compradores encontrar produtos que satisfaçam as suas preferências alimentares.

À medida que a Valsoia se expande nos mercados nacional e internacional através de inovações de produtos e aquisições, o lançamento de cada novo produto é impulsionado por investigação sobre alimentação saudável, sabor e preferências do consumidor. A nova embalagem do "gelato" de origem vegetal destaca o seu sabor fresco com cores vivas, criando uma imagem jovem e dinâmica do produto com elevado impacto na prateleira.

O "gelato" da Valsoia com o novo visual irá chegar aos mercados internacionais na época de verão.

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2012024/Valsoia_Gelato.jpg

