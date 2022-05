Ann Dunkin, Lucien Engelen e Shafi Ahmed irão encabeçar a lista de oradores do IOT Solutions World Congress 2022

Entre os oradores podemos encontrar Ann Dunkin, diretora de informação (CIO) do departamento de energia dos EUA e autora do livro "Industrial Digital Transformation: Accelerate digital transformation with business optimization, AI, and Industry 4.0". Em 2016, foi nomeada uma das principais 100 líderes de tecnologia do mundo da computação, e uma das 50 principais mulheres de Washington DC em tecnologia em 2015 e 2016.

Com uma vasta experiência no setor da saúde, Lucien Engelen analisa como as novas tecnologias podem mudar os modelos de cuidados dos doentes no contexto da procura crescente de cuidados de saúde, da escassez de pessoal qualificado e de orçamentos restritos. É membro da faculdade de medicina exponencial da Singularity University e tem aconselhado muitas empresas na transformação de negócios.

O cruzamento entre desporto e tecnologia será o principal foco da intervenção de Albert Mundet, diretor do Barça Innovation Hub no FC Barcelona. Mundet irá explicar como o clube de futebol está a utilizar Gémeos digitais para melhorar a experiência dos visitantes no Camp Nou.

A inovação tecnológica e de cuidados de saúde é o domínio de Shafi Ahmed, um cirurgião colorretal nos hospitais da Royal London e de St. Bartholomew. Cirurgião, professor, futurista e inovador multipremiado, o Dr. Ahmed explorou o uso da realidade virtual e aumentada como ferramentas para melhorar a prestação de cuidados de saúde e o ensino.

Organizado pela Fira de Barcelona em parceria com o Industrial Internet Consortium®, o IOTSWC irá estruturar o seu programa de congressos em cinco linhas horizontais: soluções de otimização de negócios, soluções de inteligência Artificial, soluções de conectividade, soluções de segurança e soluções de experiência do cliente. O programa do congresso também contará com oradores da Airbus; Buhler Group; Johnson&Johnson; Konecranes; Lego Group, Siemens, Toshiba e Volkswagen Group.

Transformação digital reimaginada

O evento organizado pela Fira de Barcelona em parceria com o Industry IOT Consortium® (IIC™), a edição de 2022 apresentará as soluções de 310 expositores, incluindo a ABB, a Altair, a Amazon Web Services, a BrainCube, a Crowdstrike, a Deloitte, a Device Authority, a EMnify, a Faircom Corporation, a Fiware, a Hornet Security, a Huawei, a Kaspersky, a KNX, a Libellium, a Palo Alto, a Richardson RFPD, a Relayr, a Siemens, a Sternum and Trellix e a TXOne Networks. Todos irão apresentar exemplos de como a Internet das coisas, a Inteligência artificial, os Gémeos digitais, a Realidade aumentada e vistrual, os Protocolos de confiança e outras tecnologias têm o potencial de transformar todo um negócio.

