Chegou o momento de experimentar o Kavalan com o Distillery Select

O CEO da Kavalan, YT Lee disse que o recém-lançado "Kavalan Distillery Select", de 700 ml, tinha um bom nível de preços e que envelheceu em alguns dos melhores barris de recarga do mundo no clima de Yilan criando um whisky elegantemente equilibrado com notas de caramelo macio e frutos irreverentes.

Os distintos sabores frutados do Kavalan são a maçã verde, a manga, o abacaxi e a cereja.

O Master Blender e Embaixador Global da Marca, Ian Chang, disse que as pessoas podem confiar na consistência de qualidade da Kavalan.

"A Kavalan é conhecida pela qualidade, porque este é o nosso foco. Mas agora, com o Distillery Select, estamos a oferecer qualidade às pessoas a um preço muito bom", afirmou.

O diretor da marca do distribuidor japonês Lead off Japan, o Sr. Kim, disse "O Kavalan Distillery Select é uma expressão de alta qualidade e o preço é bem inferior ao seu valor."

O CEO do distribuidor europeu La Maison du Whisky, Thierry Benitah disse que o Distillery Select expressa a Kavalan no seu melhor."

"Suave e elegante no nariz com muitas frutas ", disse. "Rico e complexo na boca com notas doces de baunilha e caramelo. Não é apenas um ótimo whisky para saborear, como é também um single malte miscível."

O Presidente e CEO do distribuidor dos EUA Hotaling & Co., Dennis Carr disse: "O Kavalan Distillery Select satisfaz a demanda de um Kavalan para satisfazer tanto o purista de malte puro que o quer puro ou com gelo, como o apreciador de cocktails."

"Em menos de uma década a fabricar whisky, a destilaria de Taiwan recebeu reconhecimento mundial e tem agora 23 variedades com a apresentação deste novo estilo ", disse.

Sobre o Whisky da Kavalan

A destilaria Kavalan no Condado de Yilan tem sido pioneira na arte do whisky single malte em Taiwan desde 2005. O nosso whisky, envelhecido em intensa humidade e calor, recorre às águas do degelo da Snow Mountain e é realçado pelo mar fresco e pelas brisas da montanha. Tudo isto é combinado para criar a cremosidade da assinatura da Kavalan. Usando o antigo nome do Condado de Yilan, a nossa destilaria é apoiada pelos cerca de 40 anos de experiência no fabrico de bebidas da empresa-mãe, a King Car Group. Recebemos mais de 280 prémios de ouro ou mais nos concursos mais competitivos do setor e estamos disponíveis em mais de 70 países. Visite www.kavalanwhisky.com/en/

