CrossFit vai eleger o homem e a mulher com melhor condicionamento físico em 159 países

SCOTTS VALLEY, California, 27 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- Hoje, a CrossFit, Inc. anunciou o primeiro treino do Reebok CrossFit Games Open de 2019, o maior evento esportivo participativo do mundo. Ao final do Open, campeões nacionais de mais de 100 países vão se qualificar para os campeonatos mundiais de agosto, em que será concedido o prêmio de US$ 2.800.000 em dinheiro e o título de Fittest On Earth®.

Foram transmitidos anúncios ao vivo sobre o primeiro treino do Open em Paris, São Paulo e Londres simultaneamente. Durante o anúncio em Londres, a antiga campeã Samantha Briggs deu o tom da competição anual recebendo um recorde mundial. Mais de 300.000 atletas estarão agora com ela na competição de cinco semanas para decidir o homem e a mulher mais bem condicionados fisicamente em seus respectivos países.

O CrossFit Games Open é para atletas de todas as idades e habilidades. É uma competição de esforço que se desenvolveu até chegar em um fenômeno mundial. Neste ano, mais de 12.000 academias afiliadas CrossFit oferecerão os treinos, além de bases militares, corporações e campus universitários. Os atletas do Open se classificam não apenas entre os mais bem condicionados do mundo, mas também entre amigos, colegas e grupos baseados em idade e identificadores pessoais, como #mom, #doctor e #adaptiveathlete, entre outros.

O Reebok CrossFit Games de 2019 acontecerá de 1 a 4 de agosto em Madison, Wisconsin, EUA. O festival do ano passado atraiu 20.000 espectadores por dia, com muitos tendo vindo de fora dos EUA. O campo final dos atletas no Games incluirá campeões nacionais do Open, os 20 melhores atletas d quadro de líderes do Open do mundo todo, quatro convidados em geral e os vencedores de 15 das recentemente nomeadas competições Sanctionals de CrossFit. Sanctionals são eventos de condicionamento físico (fitness) independentes, licenciados pela CrossFit, que ganham convites para competidores individuais e equipes para o CrossFit Games.

Durante o Open, as posições oficiais poderão ser encontradas em Games.CrossFit.com/Leaderboard . As posições podem ser ordenadas por país, divisão e vários outros filtros. Cada uma das cinco semanas de competição trará o anúncio de um novo treino às 17h00, ao vivo. PT. As posições serão atualizadas todas as segundas-feiras, às 17h00, e concluídas na segunda-feira, 25 de março. Consultas para imprensa podem ser encaminhadas para press@crossfitgames.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/706184/CrossFit___Logo.jpg

Related Links

http://www.crossfit.com



SOURCE CrossFit, Inc.