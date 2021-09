Eviosys apresenta-se como uma nova empresa capaz de fornecer soluções de embalagem inteligentes e sustentáveis

- A empresa global de embalagens Eviosys foi criada para fornecer aos seus clientes soluções de embalagem inteligentes e sustentáveis.

- O novo nome da marca - Eviosys - deriva da palavra grega que significa "sustentável" e irá beneficiar de 200 anos de experiência em embalagens para expandir a sua posição de liderança no sector e assegurar um crescimento contínuo.

- O executivo do sector das embalagens, Tomás López, irá ocupar a liderança da Empresa na qualidade de novo Diretor Executivo.

- A KPS Capital Partners, LP, uma empresa líder mundial de capitais de investimento privados, incorpora a sua vasta experiência no sector como nova proprietária da Eviosys, tendo no seu curriculum ao longo de quase três décadas a criação de empresas de manufatura e industriais de classe mundial e líderes do sector.

ZUG, Suíça, 1 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Eviosys (a "Empresa"), líder na indústria de embalagens de metal que tem na sua essência a inovação e a sustentabilidade, lança-se hoje como uma empresa recém-formada e independente. A empresa é o maior fabricante europeu de embalagens para alimentos em aço e alumínio e conta com centenas de clientes internacionais e regionais de produtos alimentares e de consumo.

A Eviosys apostará em soluções de embalagem únicas e inteligentes, ao combinar a sua herança única com uma ênfase reforçada e de liderança de mercado nas áreas da inovação, investigação e desenvolvimento. A sustentabilidade desempenha um papel primordial na Eviosys, que tem uma carteira de produtos centrada em substratos metálicos 100% recicláveis. A Empresa defende o desenvolvimento de embalagens verdadeiramente sustentáveis, concebendo soluções para os seus clientes que os ajudem a atingir os seus objetivos de sustentabilidade, protegendo ao mesmo tempo o planeta, as pessoas e as comunidades.

A Eviosys, com sete estúdios de design e três laboratórios em toda a Europa, continuará a sua posição de liderança em soluções de embalagem inteligente, oferecendo formas atrativas e inovadoras para ajudar os clientes a diferenciarem-se da concorrência e a aproveitarem as oportunidades de crescimento.

A Eviosys é a maior unidade de fabrico da região, com 6.300 empregados em 44 unidades de produção em 17 países da Europa, Médio Oriente e África (EMEA). Com as suas unidades de produção estrategicamente localizadas, a Eviosys continuará o seu compromisso com a qualidade absoluta dos produtos, preservando-os e promovendo a reputação das marcas locais e internacionais em mais de 100 países em todo o mundo.

Tomás López, executivo do sector com décadas de experiência em empresas de embalagens, vai liderar a Eviosys na qualidade de novo Diretor Executivo. López foi anteriormente CEO da Mivisa antes da sua aquisição pela Crown Holdings em 2014.

Tomás López, CEO, afirmou: "É um momento de grande entusiasmo para a indústria de embalagens. A Eviosys combina 200 anos de experiência na preservação de produtos e na promoção de marcas, com um objetivo a longo prazo de inovar para proteger o planeta. Com uma forte presença comercial em toda a EMEA, o lançamento da Eviosys representa uma verdadeira mudança para toda a indústria, que conduzirá a soluções de embalagem inteligentes e sustentáveis para todos".

Laetitia Durafour, Diretor de Marketing, salientou: "Com o nosso foco em embalagens inteligentes e sustentáveis, a Eviosys empenhar-se-á em tornar os produtos adequados às exigências dos nossos clientes, dos consumidores finais e, obviamente, com uma grande preocupação ambiental. Isto significa soluções inteligentes de design e qualidade irrepreensível, com a sustentabilidade no centro de todas as atenções".

Sobre a Eviosys

Com sede em Zug, Suíça, a Eviosys é um fornecedor líder mundial de embalagens de metal, produzindo latas e tampas de fácil remoção para alimentos, latas aerossóis, sistemas de fecho de metal e embalagens promocionais para preservar os produtos de centenas de marcas de consumo.

A Eviosys tem a maior área de produção da região, com 6.300 empregados em 44 instalações fabris em 17 países da Europa, Médio Oriente e África (EMEA). Em 2020, gerou 1,9 mil milhões de euros em receitas. A Eviosys é uma empresa pertencente à carteira da KPS Capital Partners, LP.

Para mais informação, visite www.eviosys.com.

Sobre a KPS Capital Partners

A KPS, através das suas entidades gestoras afiliadas, é a administradora dos Fundos de Situações Especiais da KPS, uma família de fundos de investimento com ativos sob gestão superior a 12,8 mil milhões de dólares (em 31 de Março de 2021). Durante quase três décadas, os Parceiros da KPS trabalharam exclusivamente para realizar uma valorização de capital significativa, por meio de investimentos acionistas maioritários em empresas industriais e de manufatura numa vasta gama de sectores, entre os quais materiais básicos, produtos de saúde e marcas luxo, peças para automóveis, bens de equipamento e manufatura em geral.

A KPS cria valor para os seus investidores ao trabalhar de forma construtiva com equipas de gestão talentosas a fim de melhorar as empresas e gerar rentabilidade de investimentos, ao melhorar estruturalmente a posição estratégica, a competitividade e a rentabilidade das empresas da sua carteira, ao invés de depender principalmente da alavancagem financeira.

As empresas da carteira da KPS Funds registam receitas anuais agregadas de aproximadamente 13,5 mil milhões de dólares, operam 156 instalações fabris em 23 países, e têm aproximadamente 40.000 empregados, diretamente e através de joint ventures em todo o mundo (a partir de 31 de março de 2021, pro-forma para aquisições recentes). A estratégia de investimento e as empresas da carteira da KPS são descritas em mais detalhe no site www.kpsfund.com.

Links relacionados

http://www.eviosys.com



SOURCE Eviosys