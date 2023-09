A partir de agora, a Graphicsleader, adquirida pelo Hinojosa Packaging Group em Maio de 2020, unifica a sua marca ao logótipo do grupo.

O Hinojosa Packaging Group combina a força de um grande grupo internacional com a flexibilidade e a proximidade territorial, podendo garantir localmente os mais elevados padrões de qualidade e serviço que caracterizam a marca.

VALENCIA, Espanha, 19 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- O Hinojosa Packaging Group dá um novo passo no seu processo de expansão e consolidação internacional no sul da Europa, através da integração da portuguesa Graphicsleader na sua identidade visual. A partir deste momento, todas as operações serão realizadas sob o logótipo do grupo.

Graphicsleader integra a marca Hinojosa Packaging Group

Esta medida, passo natural da integração no Hinojosa Packaging Group, contribuirá para projetar uma imagem sólida em todos os territórios nos quais o grupo está presente e reforçar a transparência, transmitindo maior confiança aos seus clientes nacionais e internacionais. Tudo isto tem um objetivo final de garantir a nível local os mais elevados padrões de qualidade e serviço que caracterizam a marca.

O referido objetivo é possível graças ao modelo de gestão descentralizada da Hinojosa, que permite responder às necessidades dos seus clientes, oferecendo uma atenção flexível, ágil e humana. Procuramos sempre a excelência na produção de soluções sustentáveis de embalagem, tendo em conta os princípios da economia circular e com a tecnologia mais avançada.

A Graphicsleader faz parte da divisão de Consumer Packaging do Hinojosa Packaging Group e é especializada no fabrico de embalagens especiais e impressões de alta qualidade para o linear. A sua atividade centra-se nos setores Alimentar, Bens de Grande Consumo, Cuidados Pessoais e Têxtil, e conta com uma equipa de mais de 190 colaboradores.

A experiência local da Graphiscleader e os seus valores de sustentabilidade e orientação para o cliente foram fundamentais para a consolidação da marca até à sua aquisição pelo Hinojosa Packaging Group, bem como para o sucesso desta transição.

