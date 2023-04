Hinojosa reforça a sua projeção internacional com um volume de negócios de 820 milhões de euros em 2022

VALÊNCIA, Espanha, 11 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O Hinojosa Packaging Group concluiu 2022 com um volume de negócios de 820 milhões de euros, 27% mais do que em 2021. A empresa tem mantido um crescimento estável nos últimos anos, apesar da complexa situação global, com recordes históricos nos preços da energia e das matérias-primas, e problemas de aprovisionamento que afetaram toda a cadeia de valor.

Uma maior otimização de todos os processos da empresa e uma gestão eficiente têm sido fundamentais para lidar com este ambiente exigente.

Fábrica em Xátiva

O objetivo da Hinojosa é estar ao lado dos seus clientes no seu processo de crescimento e responder às respetivas necessidades, decorrentes das tendências sociais de evolução para embalagens sustentáveis. Isto, para além da sua expansão internacional: em 2022, a empresa consolidou a sua posição em Portugal e em França, no decorrer do processo de compra de e integração da Allard Emballages.

O compromisso permanente do grupo com a inovação também tem sido fundamental: a empresa lançou novos produtos para expandir a sua já extensa gama, realçando-se a gama de Foodservice, uma nova linha de embalagens à base de papel 100% reciclável.

É de salientar que a empresa recebeu vários prémios relacionados com a sua capacidade inovadora, como é o caso do Liderpack 2022, atribuído pelo design de uma caixa bag-in-box para líquidos.

Além disso, a Hinojosa está empenhada na inovação centrada na transformação digital e na competitividade, através de programas e metodologias de desenvolvimento de talentos. O projeto FP Dual (formação profissional) destaca-se por ser pioneiro na implementação de um módulo em artes gráficas.

A descarbonização e a economia circular

Para a Hinojosa, a sustentabilidade é um investimento estratégico de longo prazo. Apesar do aumento das suas vendas e da sua atividade industrial, a empresa reduziu a sua pegada de carbono em 12% no ano passado, o que demonstra claramente o compromisso com a descarbonização. Passando à economia circular, o grupo alcançou uma taxa de recuperação de resíduos superior a 93%.

2022 também ficou marcado pela adesão da Hinojosa à Iniciativa Global Compact das Nações Unidas e recebeu uma certificação para o modelo de gestão baseado nos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) desenvolvidos pela AENOR. A medalha de ouro da EcoVadis para a melhoria contínua na área da sustentabilidade é também um fator de realce.

Mais de 75 anos a inovar e criar valor

2022 foi um ano de comemoração para a Hinojosa, no qual o grupo celebrou o seu 75º aniversário. Além disso, a empresa apresentou a renovação da sua proposta de valor, com o slogan "acrescentar valor ao que está dentro", que lhe serve de referência para enfrentar os desafios do futuro, como a empresa decidida a continuar a crescer com os seus clientes, a expandir a sua gama de produtos sustentáveis e a entrar em novos mercados.

Sobre o Hinojosa Packaging Group

A Hinojosa é uma das empresas líderes na conceção e fabrico de soluções de embalagens sustentáveis. Com mais de 75 anos de experiência, o seu modelo baseia-se nos princípios da economia circular.

Devido à inovação constante, orientação para o cliente e procura da excelência, o grupo tem vindo a registar um crescimento contínuo, tendo registado um aumento substancial nos últimos anos com o seu compromisso com a internacionalização. Atualmente, tem 2500 funcionários e 19 fábricas em Espanha, Portugal e França, combinando a força de um grupo global com uma presença local.

O compromisso e o trabalho da empresa consiste em gerar um impacto positivo onde quer que atue, contribuindo para o bem comum. Não se trata apenas de fabricar as melhores embalagens, trata-se de proteger o mundo à sua volta.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2044501/2303_Hinojosa_Planta_Xativa.jpg

SOURCE Hinojosa Packaging Group