HITEC Anuncia os vencedores do prémio 2019 HITEC 50

CHICAGO, 13 de março de 2019 /PRNewswire/ -- O Hispanic Information Technology Executive Council (HITEC), a principal organização de liderança executiva global de executivos de negócios e tecnologia de nível sénior anunciou hoje os vencedores do prémio 2019 HITEC 50 .

"A HITEC orgulha-se de mostrar o alcance global e a rede da HITEC destacando os 50 principais líderes hispânicos em tecnologia da Ibero-América", comentou Juan Carlos Gutierrez, membro do Conselho de Administração da HITEC

A lista HITEC 50, destacada desde 2011, é uma compilação dos principais profissionais latino-americanos em tecnologia na América Latina, Espanha e Portugal para celebrar a sua liderança e resultados. Os homenageados são avaliados pelos seus resultados no cenário global de tecnologia em constante mudança e pelas suas atividades de orientação e desenvolvimento profissional. E pela primeira vez, 46% dos reconhecidos são Latinas. Clique aqui para ver a lista completa do HITEC 50 .

"Uma das prioridades do HITEC em 2019 é assegurar que impulsionamos e reconhecemos a paridade de género em todos os programas e estamos orgulhosos por estarmos a dar passos significativos nesse sentido", disse Guillermo Diaz Jr., Presidente e Vice-Presidente Sénior da HITEC, Customer Transformation - Cisco Systems, Inc. "Este ano, o HITEC 50 está a reconhecer 23 Latinas em tecnologia pela sua liderança e resultados entre os seus pares nos países ibero-americanos."

A cerimónia dos Prémios HITEC 50 2019 acontecerá no dia 10 de abril de 2019 no 2019 HITEC Spring Leadership Summit organizado pelo Banco da América em Charlotte, Carolina do Norte.

HITEC 50 - Objetivos América Latina/Ibero-America:

Reconheça indivíduos talentosos e destacar as suas realizações.

Promover o crescimento comercial e profissional dos nossos membros.

Construir e desenvolver relações comerciais estratégicas que incentivem o crescimento global no do setor.

Sobre a HITEC:

Fundada para aumentar a representação hispânica na indústria de tecnologia desafiada pela diversidade, a HITEC (Hispanic Information Technology Executive Council) é uma importante organização de liderança executiva global de executivos sénior de negócio com carreiras de destaque na tecnologia da informação. A principal rede da HITEC abrange as Américas e está focada no desenvolvimento de líderes de tecnologia e executivos, equipas de liderança, corporações e modelos mais fortes num mundo mais plano e em rápida transformação, centrado na tecnologia da informação. Estes líderes globais incluem executivos que lideram as corporações Global 1000, enquanto outros lideram algumas das maiores empresas de tecnologia hispânicas nas Américas. A HITEC permite o crescimento comercial e profissional dos seus membros e preenche o fluxo executivo com a próxima geração de líderes de TI hispânicos.

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/726204/HITEC_logo_color_01_Logo.jpg

