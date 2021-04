Inovação do código-fonte aberto reconhecida pela realeza no momento em que a Payara ganha o prestigiado Queen's Award for Enterprise

Já na sua 55.ª edição, o prémio Queen's Award for Enterprise: International Trade é o prémio empresarial mais prestigiado do Reino Unido, homenageando organizações que se superaram nas exportações para o estrangeiro, mantendo ao mesmo tempo os mais elevados padrões de atividade social, económica e ambiental.

A vitória da Payara comprova o sucesso crescente do modelo de negócios de software de código-fonte aberto. A oferta de produtos de código-fonte aberto da Payara, a plataforma Payara, baseia-se nas iniciativas globais das normas Jakarta EE e MicroProfile. Os utilizadores da comunidade podem fazer a transferência da edição comunitária da plataforma Payara para os seus projetos de desenvolvimento e aplicações Jakarta EE e MicroProfile contentorizadas, enquanto a Payara Enterprise Edition, com base em subscrição, foi concebida para sistemas de missão crítica em aplicações Jakarta EE e MicroProfile contentorizadas e de produção.

Sendo uma das apenas 205 empresas de todo o país a ter recebido este galardão pessoalmente aprovado por Sua Majestade, a Rainha, muitas vezes chamado de "estatuto de cavaleiro para empresas", a Payara pode utilizar o estimado emblema do Queen's Award na sua atividade promocional e de marketing nos próximos cinco anos.

Steve Millidge, fundador e CEO da Payara Services Ltd, comentou: "Estamos entusiasmados por ganhar o prémio Queen's Award for International Trade. A Payara nasceu de forma global e a sua equipa tem membros em muitos países. Este prémio reconhece o compromisso desta equipa para com a missão de fornecer software empresarial fiável e apoiado a clientes em todo o mundo."

Dominika Tasarz-Sochacka, gestora de Marketing da Payara, acrescentou: "Este prestigiado prémio melhora a nossa reputação global e baseia-se no crescimento excecional que tivemos no estrangeiro nos últimos três anos."

Desde a sua fundação em 2016, a Payara implementou uma estratégia para o comércio externo, sendo 95% dos seus serviços atualmente exportados para um total de nove países, incluindo os EUA, o Japão, a África do Sul e a Alemanha.

Com sede em Worcestershire, e com um escritório europeu secundário no Funchal, Portugal, a Payara Services é reconhecida pela criação de software inovador para infraestruturas, incluindo a prestação de apoio à produção, desenvolvimento e migração 24 horas por dia, 7 dias por semana, a clientes de todo o mundo, incluindo o grupo BMW, Hermes e Rakuten Card.

A principal equipa de especialistas em tecnologia da empresa – os chamados "Payarans" – trabalhou de forma incrivelmente árdua para aumentar a receita anual em 107% ao longo dos últimos três anos, tendo as vendas de exportação mais do que duplicado de 33% para 75%. O servidor Payara tornou-se agora numa das plataformas de código-fonte aberto de mais rápido crescimento em todo o mundo, com uma comunidade de mais de 320 mil utilizadores.

A Payara continua a expandir a sua base global de clientes para chegar a novos mercados e tem vários projetos inovadores em preparação, incluindo a Payara Cloud. Em setembro de 2021, a Payara Cloud será a próxima geração de servidores de aplicações nativos na nuvem e a Plataforma como Serviço (PaaS) tudo-em-um fornece uma forma mais eficiente de executar aplicações Jakarta EE na nuvem, sem necessidade de conhecimentos Kubernetes.

https://www.payara.fish

https://www.gov.uk/queens-awards-for-enterprise

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1497916/Payara_Queens_Award_for_Enterprise.jpg

https://www.payara.fish



