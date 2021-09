Lançada nova empresa de gestão de fortunas para apoiar expatriados britânicos em todo o mundo

A novíssima empresa é, de facto, uma das primeiras a agregar um conjunto de serviços de consultoria financeira independente para residentes e expatriados do Reino Unido, apoiando-os em mercados-chave onde os cidadãos britânicos vivem e trabalham, tais como os EAU, a Arábia Saudita, o Qatar, Singapura, Hong Kong, os EUA, Espanha, Itália, Alemanha, França e Portugal.

Liderados pelos fundadores Hamzah Salchi e Elliott Parkhouse, os consultores financeiros britânicos da equipa da Headway Wealth têm trabalhado tanto no Reino Unido como no estrangeiro. Os seus consultores têm experiência em toda a gama de serviços de planeamento financeiro e têm redes abrangentes nos principais mercados internacionais, o que significa que a empresa pode prestar serviços de gestão de fortunas holísticos e personalizados a uma base alargada de clientes.

A Headway Wealth é completamente independente e acredita em transparência total no que se refere à totalidade dos aspetos do processo de gestão de fortunas, sem comissões ocultas ou acordos secretos com terceiros que possam influenciar as suas propostas de investimento.

"Criámos esta empresa com uma perspetiva de futuro, impulsionados pela inovação, em resposta a novos desafios. Compreendemos também que o dinheiro é um assunto pessoal, e que cada pessoa precisa de uma solução diferente", disse Hamzah Salchi.

"Ambos trabalhámos com expatriados britânicos por todo o mundo e compreendemos claramente quais os produtos financeiros específicos que lhes fazem falta – abrangendo tudo, desde a transferência de fundos e ativos de país para país, até ao planeamento do futuro familiar."

Elliott Parkhouse acrescentou: "Não estamos apenas a proporcionar acesso a uma vasta gama de produtos financeiros, estamos a fazê-lo de forma estruturada, de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Trata-se de uma combinação muito poderosa, dinamizada por tecnologias excelentes e valores inspiradores."

"O feedback tem sido de que as pessoas querem transparência e queremos ser a referência no setor para esse nível de confiança – onde quer que os nossos clientes vivam."

Para mais informações, visite: https://headwaywealth.com/

Fotografia: https://mma.prnewswire.com/media/1606723/Headway_Wealth.jpg

Links relacionados

https://headwaywealth.com/



SOURCE Headway Wealth