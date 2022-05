Luxembourg Convention Bureau: a inspirar experiências de viagens e reuniões no Luxemburgo

Sob a supervisão do Ministério da Economia - Direção Geral do Turismo

Seminário sobre turismo e eventos empresariais - 12 de maio de 2022 em Lisboa

LISBOA, Portugal, 5 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Por ocasião da visita de estado do Grão-Ducado do Luxemburgo a Portugal, a Luxembourg for Tourism e o Luxembourg Convention Bureau estão a organizar um seminário sobre turismo e eventos empresariais, na quinta-feira, 12 de maio de 2022, destinado a promover o Luxemburgo como destino aos operadores turísticos, agentes de viagens e profissionais de turismo e eventos, localizados em Portugal.

Estes ficarão a conhecer a diversidade e o valor do Luxemburgo como destino não só no setor do lazer, mas também para reuniões de negócios.

O que torna o Grão-Ducado único, quais são as suas qualidades.

Por que motivo o país é uma joia escondida, também denominado de "coração verde" da Europa.

Quais são as experiências de viagem a realizar em todo o país.

Quais são as iniciativas e os serviços que tornam qualquer viagem agradável e inesquecível.

Por que motivo o país é particularmente apelativo para a organização de reuniões de negócios.

Quem são os parceiros com quem colaborar e desenvolver oportunidades de negócio.

Uma delegação composta por cerca de 20 representantes do setor do turismo e das reuniões de negócios do Luxemburgo terá a oportunidade de apresentar os seus serviços, no âmbito de um seminário e de reuniões b2b.

O objetivo é duplo: por um lado, desenvolver uma relação profissional de qualidade com os intervenientes mais importantes do setor do turismo, com vista a criar oportunidades de colaboração e a organizar programas de turismo de lazer e de negócios para o Grão-Ducado. Trata-se também de promover a oferta e a experiência turísticas luxemburguesas aos profissionais de turismo brasileiros, graças à rede aérea portuguesa particularmente desenvolvida e que constitui um importante polo potencial entre a América Latina e o Luxemburgo.

Os parceiros que participarão neste workshop são: a companhia aérea nacional LUXAIR; e no setor do alojamento, Accor Hotels Luxembourg, Excellence Hotels Clervaux, Mama Shelter Luxembourg. DMC Sightseeing.lu. Espaços para eventos Centro Europeu de Convenções do Luxemburgo, LuxExpo the Box. Agências e organizadores de eventos Brain & More, Verbialis. Evento Cultural , Esch2022. Instituições , Gabinete de Turismo da Cidade do Luxemburgo, Luxembourg Convention Bureau, Luxembourg for Tourism.

https://www.visitluxembourg.com/official-mission-portugal

SOURCE Luxembourg Convention Bureau G.I.E.