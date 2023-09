MPS Abre o Seu Centro de Design em Portugal e Retém Veterano da Indústria e Professor José Epifânio da Franca como Consultor

PORTO, Portugal, 4 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Monolithic Power Systems, Inc. (MPS) (Nasdaq: MPWR), uma empresa líder global em soluções de energia de alto desempenho, anunciou a abertura do seu centro de design no Porto, em Portugal. O centro de design apoiará o crescimento contínuo da MPS em termos de soluções de energia de ponta para centros de dados, veículos elétricos, energia solar, armazenamento de energia em baterias, robótica, infraestruturas de telecomunicações, computação em nuvem, automóvel, industrial e eletrónica de consumo.

Estão em curso os esforços de recrutamento da MPS, com planos para adicionar empregos altamente qualificados na área do Porto, desde o nível básico a profissionais de engenharia experientes. Além disso, a MPS é um Diamond Sponsor para a ESSCIRC/ESSDERC Conference que terá lugar de 11 a 14 de setembro de 2023, em Lisboa. A empresa convida todos os candidatos interessados a conhecer os seus representantes na conferência para saber mais sobre oportunidades laborais.

Para apoiar a expansão da empresa, a MPS manteve o professor José Epifânio da Franca como consultor especial para se envolver com a indústria local e universidades de topo em Portugal. A riqueza da sua experiência no crescimento de negócios de semicondutores bem-sucedidos em Portugal será inestimável para a MPS na sua missão de estabelecer os seus centros de design na região. O professor Franca é o presidente honorário da próxima conferência ESSCIRC/ESSDERC.

"Portugal tem excelentes universidades e um elevado nível de qualidade de vida que atrai talentos de todo o mundo. A MPS quer oferecer oportunidades de trabalho excecionais dentro da indústria de semicondutores a este talento. Estamos ansiosos por um grande futuro de crescimento na região de Portugal," disse Michael Hsing, CEO da MPS. "Acreditamos que o professor Franca é um ótimo recurso para ajudar a construir essas relações."

"Tenho a honra de ser um consultor especial da MPS, uma das empresas de crescimento mais rápido da indústria de semicondutores," afirmou o Professor Franca.

José Epifânio da Franca teve uma carreira prolífica como académico, inovador, empreendedor em série, capitalista de risco, mentor e consultor. É Professor Catedrático do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do Instituto Superior Técnico (IST), e fundador do Grupo de Investigação de Circuitos e Sistemas Integrados do IST e da Chipidea. É Fellow do IEEE, o primeiro em Portugal, e recipiente do prestigiado Golden Jubilee Award da IEEE CAS, reconhecendo os 100 investigadores mais influentes nos 50 anos do IEEE. É operating partner da Keensight Capital e foi Secretário de Estado da Educação no governo português. É licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico (IST) e doutorado pelo Imperial College of Science and Technology em Londres.

Sobre a Monolithic Power Systems

A Monolithic Power Systems, Inc. é uma empresa global que fornece soluções eletrónicas de energia baseadas em semicondutores, de alto desempenho e líderes industriais. A MPS surgiu como a empresa de semicondutores de mais rápido crescimento desenvolvendo produtos de qualidade superior, oferecendo excelente apoio e auxiliando as maiores empresas do mundo no desenvolvimento dos seus produtos. O diversificado portfólio da MPS inclui mais de 4000 produtos, desde sistemas de conversão de potência até módulos de potência, dispositivos analógicos de precisão, controladores, condutores de motores, sensores de posição e muito mais. A missão da MPS é reduzir o consumo de energia e materiais para melhorar a qualidade de vida nos seus diversos aspetos e criar um futuro sustentável. Fundada em 1997 pelo CEO Michael Hsing, a MPS assenta em três pilares fundamentais: conhecimento profundo a nível do sistema, extensos conhecimentos técnicos sobre o desenho de semicondutores e tecnologias inovadoras nas áreas de processos de semicondutores, integração de sistemas e encapsulamento. A combinação destas vantagens permite à MPS oferecer soluções fiáveis, compactas e monolíticas altamente eficientes em termos energéticos, económicas e ambientalmente responsáveis, sem deixar de oferecer aos seus acionistas um retorno consistente dos respetivos investimentos. A MPS pode ser contactada através do seu site (www.monolithicpower.com) ou dos seus vários escritórios de apoio espalhados por todo o mundo.

Monolithic Power Systems, MPS e o logótipo MPS são marcas registadas da Monolithic Power Systems, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

SOURCE Monolithic Power Systems, Inc.