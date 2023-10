O 10º Fórum Global de Economia do Turismo • Macau 2023 injeta novas ideias para o desenvolvimento sustentável do turismo e reforça o estatuto de Macau como centro mundial de turismo e lazer Portugal - Português APAC - English USA - English Global Tourism Economy Forum 05 out, 2023, 04:38 BST Partilhar este artigo Partilhar este artigo MACAU, 5 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- O 10º Fórum de Economia de Turismo Global· Macau 2023 ("GTEF" ou "Fórum") obteve resultados positivos após uma série de intercâmbios e debates inovadores e inspiradores de alta qualidade. Durante o fórum de três dias, realizaram-se uma diversidade de atividades, incluindo discursos importantes, sessões de painel, entrevistas especiais, conversas envolventes, partilha de experiências e sessões produtivas de negócios. Estas sessões enriqueceram o evento e infundiram novas ideias e ímpeto no desenvolvimento sólido da economia global do turismo, com o objetivo de beneficiar todas as partes interessadas, aproveitando novas oportunidades e melhorando a sua qualidade de vida. Continue Reading

Secretary-General of UNWTO, Zurab Pololikashvili gives an opening address Vice Chairman and Secretary-General of GTEF, Pansy Ho delivers a setting-the-scene keynote speech at the opening ceremony Vice Chairman of the National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference and Forum Chairman of GTEF, Ho Hau Wah; and Secretary-General of UNWTO, Zurab Pololikashvili join other officials and Leading Partners in celebrating the 10th Anniversary of GTEF. The 10th Global Tourism Economy Forum · Macao 2023 culminates in success

Figuras proeminentes participaram na cerimónia de abert

Ura com o tema "Destino 2030: Desbloqueando o Poder do Turismo para Negócios e Desenvolvimento", o 10º GTEF reuniu mais de 100 ministros da Cultura e do Turismo, líderes da indústria, decisores, académicos e partes interessadas de diferentes setores turísticos. No contexto da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, os participantes foram incentivados a "pensar além do turismo" e a explorar oportunidades para a recuperação da economia global do turismo. Os participantes discutiram como construir um ambiente resiliente, de alta qualidade e orientado para as pessoas, para a indústria do turismo através de uma cooperação internacional inovadora e sustentável.

Os convidados apresentaram os seus discursos no 10 º aniversário do GTEF

O Secretário-Geral do OMT, Zurab Pololikashvili, sublinhou no seu discurso de abertura: "O Fórum Global de Economia do Turismo deve ser a plataforma de cooperação entre governos e setor privado na área do turismo para o desenvolvimento. Ao criar o "Davos do Turismo", podemos moldar o rumo do futuro do setor em torno dos pilares do emprego, da educação, da inovação e dos investimentos".

A Ministra do Turismo de Itália, Daniela Garnero Santanchè, proferiu uma intervenção em nome da Itália como país parceiro da GTEF. Ela disse: "Estou orgulhosa por estar aqui a representar o meu país, a Itália. Nós, o Italianos, vivemos num país pequeno, mas cheio de beleza e tradições intemporais, únicas e inesquecíveis. Temos 58 locais que fazem parte do Património Mundial da UNESCO e representamos um dos destinos turísticos mais populares do mundo. Convidamos todos vocês a usarem esta edição especial do Fórum para enfatizar o valioso papel do turismo na promoção de intercâmbios e sinergias culturais, sociais e económicos. O turismo é crucial para difundir os valores da paz e da amizade entre pessoas de todo o mundo e é crucial para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável".

Durante a cerimónia de abertura, o Vice-Presidente e Secretário-Geral da GTEF, Pansy Ho, proferiu um discurso fundamental sobre "Desbloquear o Potencial do Turismo no Fórum Global de Economia do Turismo". Então, o ex-Vice-ministro do Comércio Externo e da Cooperação Económica da China, ex-secretário-geral do Fórum da Boao para a Ásia e presidente honorário do GTEF, Long Yongtu, fez um discurso principal sobre "China & o Mundo Rumo a uma Nova Visão", seguido de um discurso principal sobre "Colaboração para a Prosperidade e o Desenvolvimento" pelo Presidente e Presidente Honorário do Conselho Mundial de Viagens e Turismo GTEF, Julia Simpson.

Injetar novas ideias e ímpeto para libertar o potencial do turismo

O GTEF é organizado pela Secretaria da Economia e Finanças do Governo da RAE de Macau, em colaboração com a Organização Mundial do Turismo (OMT), co-organizado pela Câmara de Turismo da China e Direcção dos Serviços de Turismo do Governo de Macau, e coordenado pelo Centro Global de Pesquisa em Economia do Turismo (GTERC). As unidades de apoio do GTEF incluem o Ministério da Cultura e do Turismo da República Popular da China, a Federação da Indústria e Comércio de Toda a China (ACFIC), o Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAE de Macau, o Gabinete do Comissário do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China na RAE de Macau, o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), a Associação de Viagens da Ásia-Pacífico (PATA), a World Tourism Cities Federation (WTCF), Comissão Europeia do Turismo (ETC), a Associação das Empresas Chinesas em Macau (MCEA), a Aliança Mundial do Turismo (WTA) e a Aliança Internacional do Turismo de Montanha (IMTA).

Desde a sua criação em 2012, o GTEF estabeleceu-se com sucesso como uma plataforma influente de cooperação de alto nível para promover o desenvolvimento sustentável no setor do turismo global com foco na China. Com o grande apoio e a participação ativa dos seus parceiros e unidades de apoio, este ano, o GTEF apresentou diversas atividades com 14 sessões de painel, com o objetivo de injetar novas ideias e ímpeto no sólido desenvolvimento da economia global do turismo cultural.

O Fórum facilita novas parcerias no turismo

O Vice-presidente GTEF e Secretária-Geral Pansy Ho, expressaram nas suas observações finais, " A China defende a construção de uma comunidade com um futuro partilhado para a humanidade e partilha das oportunidades da China com o resto do mundo. Na última década, atraímos profissionais da indústria do turismo em todo o mundo para este fórum internacional originário da China. Vamos levá-lo à cena internacional na próxima década, trazendo GTEF para outras partes do mundo, aumentando a voz e a influência da indústria do turismo da China, internacionalmente. Continuaremos a fornecer uma plataforma igual e inclusiva para as partes interessadas em todo o mundo e a inspirar o setor do turismo global com ideias inovadoras".

O ano 2023 comemora o 10 o aniversário do GTEF, e termina de uma forma notável. Com 2 300 participantes no local e envolvimento ativo de mais de 2 milhões de participantes on-line em mais de 38 países/regiões e 84 cidades/províncias na China, esta edição é um marco e causou uma impressão duradoura.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2238468/Secretary_General_UNWTO_Zurab_Pololikashvili_opening_address.jpg

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2238469/Vice_Chairman_Secretary_General_GTEF_Pansy_Ho_delivers_a_setting_the_scene_keynote.jpg

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2238470/1.jpg

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2238471/2.jpg

SOURCE Global Tourism Economy Forum