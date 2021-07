O BforPlanet afirma que as parcerias público-privadas são a chave para a promoção dos ODS

BARCELONA, Espanha, 9 de julho de 2021 /PRNewswire/-- A primeira edição do BforPlanet, o evento organizado pela Fira de Barcelona para promover a aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS), terminou com um apelo para se tentar alcançar um futuro melhor para as próximas gerações, estabelecendo alianças entre os setores público e privado, e comprometendo-se com um novo modelo de desenvolvimento socioeconómico. O evento, organizado com o apoio da Câmara Municipal de Barcelona, já está a trabalhar numa edição de maior dimensão que terá lugar em maio de 2022.