O Biocodex Microbiota Institute e a Organização Mundial de Gastrenterologia (WGO) juntam forças para lidar com a questão da microbiota intestinal

Os dois parceiros implementarão novas iniciativas ao longo de 2020, incluindo sessões específicas durante eventos especiais, como o congresso da WGO em dezembro. O conteúdo científico será disponibilizado nas respetivas newsletters (e-WGN e Microbiota) e nos canais das redes sociais.

"Na Biocodex, construímos a nossa reputação como pioneiros e líderes no mundo da microbiota humana, movidos pelo rigor científico. Estamos muito satisfeitos por ver a nossa competência científica reconhecida pela WGO, uma organização que se rege por melhorar os padrões na formação, educação e prática da gastrenterologia. Juntos, vamos potenciar os nossos esforços para fazer crescer a consciencialização em torno da microbiota intestinal, de modo a criar recursos valiosos neste campo", declara Murielle Escalmel, Diretora de Comunicação Científica Empresarial – Global Operations/Medical.

"Esta parceria ajudar-nos-á claramente a elevar a nossa posição como guardião global da saúde digestiva. Estamos entusiasmados com a nossa parceria com o Biocodex Microbiota Institute, uma plataforma de dados muito relevantes, uma vez que a sua profunda experiência será inestimável para o empenho contínuo da WGO neste campo. As nossas formações e campanhas de sensibilização do público serão certamente alargadas para chegarem a um grande número de pessoas em todo o mundo", conclui Naima Lahbabi-Amran, Presidente da WGO.

Sobre o Biocodex Microbiota Institute

O Biocodex Microbiota Institute oferece a primeira grande plataforma internacional para alojar dados sobre a microbiota humana. Nos últimos anos, tem havido um interesse crescente e uma grande investigação sobre o papel e a importância da microbiota na manutenção da saúde. Dada a sua experiência e especialização, a Biocodex optou, através do Biocodex Microbiota Institute, por lançar as bases de uma vasta rede de dados cientificamente rigorosos sobre a microbiota, onde os doentes e os profissionais de saúde podem conhecer os avanços cruciais neste domínio. Ao longo de 60 anos, a empresa construiu uma dupla reputação como pioneira e líder no campo da microbiota humana. O Biocodex Microbiota Institute reúne todos os conhecimentos atuais e recolhe constantemente novos dados sobre a microbiota. Em seguida, partilha regularmente as informações através das suas ferramentas de comunicação e das redes sociais. Como interveniente importante na indústria da saúde, a Biocodex orgulha-se de oferecer, através do Biocodex Microbiota Institute, uma fonte de informação que satisfaz as necessidades de todos.

Sobre a WGO

A Organização Mundial de Gastrenterologia (World Gastroenterology Organization – WGO) é uma organização composta por 115 sociedades nacionais relacionadas com a gastrenterologia, que representam mais de 50 mil pessoas em todo o mundo. A WGO concentrou-se na melhoria dos padrões de formação, educação e na prática da gastrenterologia, hepatologia e outras disciplinas afins em todo o mundo, com foco na assistência em nações com poucos recursos.

