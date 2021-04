O Grupo Legendre acelera o seu desenvolvimento com o lançamento do "Parque Atlântico", um programa residencial de luxo

LISBOA, 31 de março de 2021 /PRNewswire/ -- O Grupo Legendre, ator europeu nos setores da construção e imobiliário, lança um novo projeto imobiliário de 43 habitações de luxo em copromoção e coconstrução com o gabinete de arquitetura Arqsize. Localizado na região costeira entre Carcavelos e Parede, este programa acaba de ser lançado no mercado e as obras terão início em setembro por um período estimado de 22 meses.

Um projeto residencial de luxo com vista para o mar

Aninhado numa zona residencial da estância balnear de Cascais, o projeto "Parque Atlântico" será composto por três blocos de quatro e cinco andares, e oferecerá apartamentos de um a quatro quartos com excelentes áreas para cada uma destas tipologias.

Concebido para oferecer grande conforto aos seus futuros ocupantes, cada apartamento terá um terraço de 40 a 260 m2 e oferecerá uma vista desobstruída sobre o mar, localizado a apenas 500 metros de distância. Serão criados espaços comuns e partilhados para os residentes e incluirão uma piscina, um ginásio, áreas de jogos para crianças, uma pista desportiva em redor da propriedade e uma área de bem-estar.

No último andar de uma das alas, será oferecida uma cobertura de 245 m² com piscina privada e um terraço de 260 m², ancorando o projeto na categoria de residências de alto padrão.

Com uma superfície total de quase 8.000 m2, o projeto imobiliário terá uma arquitetura muito moderna, apostando na luminosidade com grandes janelas envidraçadas.

O Grupo Legendre confirma a sua ambição internacional e acelera o seu desenvolvimento em Portugal

Nos últimos dois anos, o Grupo Legendre investiu em solo português criando a sua primeira agência em Lisboa para acompanhar o seu crescimento no país. Em particular, o Grupo desenvolveu um programa imobiliário de 93 habitações no Porto chamado "Antasbuild" em 2019. Este projeto estará concluído durante o verão de 2021 e demonstra a capacidade do Grupo Legendre de se tornar parte do tecido económico local, forjando parcerias de qualidade com intervenientes locais reconhecidos (arquitetos, gabinetes de estudo, etc.).

"Vemos muitas oportunidades no mercado português, particularmente porque o atual parque imobiliário está fora de forma e precisa de ser regenerado. Existe, portanto, uma forte procura de habitação por parte dos residentes, mas também por parte dos investidores internacionais.

Para satisfazer esta exigência, a nossa equipa está mobilizada para trazer todo o seu know-how em engenharia de construção. A nossa localização no coração da capital permite-nos também estar perto dos nossos clientes e estabelecer fortes ligações com parceiros locais em todos os nossos projetos de desenvolvimento imobiliário", comenta Telmo Carriço, Diretor da agência portuguesa do Grupo Legendre.

Detalhes do projeto

Morada: Parede, Cascais – Avenida da república 13, Parede

Data de conclusão: verão de 2023

Copromotor e arquiteto: Arqsize



Contactos imprensa

Louise-Marie Guinet & Stéphanie Piere

Agência Wellcom

+33 1 46 34 60 60

[email protected]

Sobre o Grupo Legendre

Ator europeu nos setores da construção e imobiliário, o Grupo Legendre nasceu em França e tem mais de 2.100 colaboradores em quatro países: França, Reino Unido, a ilha de Jersey e Portugal. O seu volume de negócios em 2020 ascende a 630 milhões de euros.

O Grupo Legendre continua a crescer através das suas 3 atividades principais: Construção, Imobiliário e Energia. A sua força reside em ter preservado, ao longo do seu desenvolvimento, as qualidades de proximidade e independência de um grupo familiar construído sobre fortes valores partilhados por cada colaborador: rigor, profissionalismo, envolvimento, respeito pelos compromissos... e que lançam as bases para uma visão diferente da construção.

SOURCE Legendre