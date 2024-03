O RPG inativo da ChuanQi IP, MIR2M: O Grão-Mestre oferece um evento de aniversário de um mês!

São fornecidos cupões para adquirir "Bound Yuanbao" e "EXP Fairy", que ajudam a desenvolver a personagem.

SEOUL, Coreia do Sul, 8 de março de 2024 /PRNewswire/ -- ChuanQi IP, uma subsidiária da Wemade (CEO: Henry Chang), oferecerá dois eventos de apoio ao crescimento para celebrar o aniversário de um mês do MIR2M : The Grandmaster, o novo RPG de artes marciais baseado em blockchain.

Primeiro, os novos utilizadores recebem cupões para obter 100 "Bound Yuanbaos" e uma "EXP Fairy". Os cupões são partilhados através dos canais sociais do MIR2M e os utilizadores podem utilizá-los introduzindo o código no menu da Sala de Benefícios do jogo.

Todas as sextas-feiras, sábados e domingos, realiza-se um evento de roleta. Os participantes podem aderir utilizando Yuanbaos ou bilhetes da roleta. Mais de 310 itens, incluindo "Alien Beast" e "Collection Cards" para crescimento rápido, são distribuídos como recompensas do evento.

MIR2M: O Grandmaster, lançado em fevereiro, é o terceiro título da série MIR2M. Apresenta conteúdos ricos como batalhas PvP, masmorras de bosses e sistemas de guildas. Os jogadores podem criar grupos com um máximo de cinco personagens de várias classes, como guerreiros, magos e taoístas, alimentando-os em simultâneo.

Informações pormenorizadas sobre o jogo e os eventos podem ser encontradas no website oficial do MIR2M: O website do Grandmaster e a plataforma global de cadeia de blocos WEMIX PLAY.

Websites de referência:

MIR2M: Website oficial do Grande Mestre : https://thegrandmaster.mir2m.world/

: https://thegrandmaster.mir2m.world/ MIR2M : O Grande Mestre Descarregar: https://mir2mthegrandmaster.go.link?adj_t=18ngvfyc

Website oficial do WEMIX Play: https://wemixplay.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2353289/ChuanQi.jpg

Logó - https://mma.prnewswire.com/media/2129327/Mir2M_logo_Logo.jpg