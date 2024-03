Procare Health: O silenciamento da infeção por HPV pode exacerbar os efeitos fisiológicos da carga emocional

VALÊNCIA, Espanha, 4 de março de 2024 /PRNewswire/ -- O impacto emocional de um diagnóstico de papilomavírus humano (HPV) é significativo já que, frequentemente, conduz a sentimentos de medo, preocupação, culpa e autoestigmatização entre as mulheres. Para reconhecer a importância de se tratar estas emoções a par dos sintomas físicos, a Procare Health organizou a terceira sessão 'HPV TALKS' no Dia Internacional de Consciencialização sobre o HPV. Liderado por Dra. Raquel Tulleuda, ginecologista, e Sra. Vanesa Falcón, psicóloga, a sessão sublinhou a abordagem holística necessária para gerir o HPV, centrando-se no bem-estar emocional a par do tratamento médico.

Os especialistas destacaram a complexidade das emoções que os doentes enfrentam, salientando a importância de uma comunicação aberta e da procura de apoio, tanto dos parceiros como dos profissionais de saúde, para enfrentar eficazmente o diagnóstico. Enfatizaram o papel crucial da intervenção psicológica na gestão destas emoções, dada a informação insuficiente frequentemente fornecida durante as consultas ginecológicas.

A sessão também discutiu estratégias proativas para a gestão do HPV, incluindo a utilização dos produtos Papilocare®. Os ensaios clínicos que envolveram mais de 600 pacientes demonstraram a eficácia do gel vaginal Papilocare® na normalização das lesões cervicais e na eliminação de estirpes de HPV de alto risco. Estudos notáveis, como o ensaio clínico Paloma, publicado na revista científica americana Journal of Lower Genital Tract Diseases , ou o estudo observacional Papilobs , publicado em julho passado na prestigiada revista Cancers mostraram consistentemente melhorias significativas com o tratamento Papilocare®:

Uma taxa de normalização de 88% das lesões cervicais de baixo grau em pacientes com HPV de alto risco após seis meses de tratamento com Papilocare®, em comparação com apenas 56% em indivíduos não tratados.

Uma taxa de 63% de testes negativos para HPV de alto risco após o tratamento entre os utilizadores de Papilocare®, em contraponto aos 40% no grupo de controlo

Para abordar o aspeto emocional da gestão do HPV, os especialistas forneceram seis hábitos-chave para os doentes:

Comunicar abertamente sobre o diagnóstico. Procurar informações fiáveis sobre o HPV. Tomar medidas proativas, inclusive seguir tratamentos não invasivos eficazes. Exprimir as emoções a pessoas de confiança. Praticar técnicas de relaxamento para reduzir a ansiedade. Manter um estilo de vida saudável para reforçar a função imunitária e o bem-estar geral.

Procare Health, dedicada à saúde da mulher, enfatiza a evidência científica e a eficácia clínica dos seus produtos. Com o objetivo de expandir-se internacionalmente, o laboratório realiza uma vasta investigação e ensaios clínicos para oferecer soluções inovadoras para os problemas de saúde da mulher.

Em conclusão, o programa sublinha a importância de tratar-se o impacto emocional do HPV juntamente com o tratamento médico. Ao adotarem uma abordagem holística e ao implementarem estratégias proativas, os doentes podem gerir melhor os aspetos psicológicos da doença, melhorando, em última análise, o seu bem-estar geral.

Hiperligação de vídeo:

https://m.youtube.com/watch?v=7taUYFFrcF0

https://papilocare.com/en/vph-talks-en/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2352705/Procare_Health_1.jpg