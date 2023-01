Professores de Inglês defendem a aprendizagem ao longo da vida para aumentar a autoconfiança, segundo o British Council

No âmbito do Dia Internacional da Educação, o British Council e a GfK estão a partilhar os resultados de um estudo que destaca as preocupações, as necessidades e os interesses dos responsáveis pela formação e ensino do Inglês em todas as fases de educação.

Os professores inquiridos indicaram quatro desafios: adaptarem-se às necessidades diárias da sala de aula, manterem-se atualizados, construírem a autoconfiança do aluno e a necessidade de estarem ligados aos interesses dos seus alunos.

A comunidade TeachingEnglish oferece oportunidades de desenvolvimento e recursos gratuitos para uma comunidade de profissionais de ensino de Inglês.

LISBON, Portugal, 18 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O British Council, a organização internacional do Reino Unido responsável pelas relações culturais e oportunidades educacionais, realizou um estudo com a GfK, a empresa líder em estudos de mercado, para analisar as necessidades atuais de formação de professores de Inglês em Espanha, na Alemanha e na Polónia, representando as tendências europeias.

Image of a British Council’s English teacher in class with his students.

O relatório aborda as exigências de formação dos professores de Inglês em vários contextos e abrange professores em escolas públicas e privadas, institutos de línguas, diretores de institutos e centros de línguas, e outros líderes. Para estes professores, o desenvolvimento profissional contínuo é visto como "muito relevante" como uma necessidade social e moral.

O estudo reflete outras preocupações que os professores de Inglês enfrentam, incluindo a necessidade de se manterem a par dos desenvolvimentos (em termos de requisitos de sala de aula, novos métodos de ensino, desafios digitais, etc.). Outro aspeto que destacam é a ligação com alunos de diferentes idades.

O estudo também mostra que as barreiras à implementação do desenvolvimento profissional contínuo estão relacionadas com o tempo disponível (horários que permitem o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional) e o investimento económico (nem toda a formação é gratuita). Além disso, a oferta precisa de ser mais clara, o que se tornou mais complexo desde o crescimento exponencial dos recursos online. De acordo com os professores inquiridos, este último aspeto apresenta um desafio adicional, uma vez que a abundância de informações online torna difícil escolher os recursos certos.

Diretores de escolas, principais influenciadores dos professores de Inglês

Os líderes (diretores e colegas) também são indicados como um elemento essencial para o sucesso dos alunos, uma vez que desempenham um papel essencial na promoção do desenvolvimento profissional contínuo dos professores de Inglês.

Isto significa que estes líderes se sentem responsáveis pela formação de professores, e muitos deles procuram ativamente possíveis cursos e recursos. São também os principais destinatários das informações que transmitem aos seus professores e, muitas vezes, são vistos como fontes de influência devido à sua confiança e credibilidade.

Apoiar o DPC para professores em todo o mundo

O British Council oferece aos professores recursos online gratuitos em todo o mundo (incluindo MOOC, webinars e podcasts) para complementarem o seu DPC (desenvolvimento profissional contínuo) através da plataforma TeachingEnglish. Depois de registar mais de 32 milhões de visualizações em 2022, a TeachingEnglish é a maior comunidade de professores online do mundo. Nos próximos meses, a plataforma oferecerá novos MOOC sobre "Inglês na sala de aula multilingue" e "Género no ensino de línguas", em conjunto com a segunda série do podcast TeachingEnglish, já disponível online.

Notas aos editores

Sobre o British Council

O British Council é a organização internacional do Reino Unido responsável pelas relações culturais e oportunidades educacionais. Apoiamos a paz e a prosperidade através da criação de ligações, da compreensão e da confiança entre as pessoas no Reino Unido e nos países de todo o mundo. Fazemos isto através de nosso trabalho nas artes e na cultura, na educação e na língua inglesa. Trabalhamos com pessoas em mais de 200 países e territórios e estamos em mais de 100 países. Em 2021-22, chegámos a 650 milhões de pessoas. www.britishcouncil.org.

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/1981562/British_Council.jpg

Logótipo – https://mma.prnewswire.com/media/1981563/British_Council_Logo.jpg

SOURCE British Council