Portugal é lar de um dos sistemas de ensino superior mais aperfeiçoados do mundo, revelam os últimos rankings da QS

LONDRES, 8 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A QS Quacquarelli Symonds, analistas globais do ensino superior, lançou hoje a décima nona edição dos rankings universitários internacionais mais consultados do mundo. A edição de 2023 do QS World University Rankings vê Portugal como lar de um dos sistemas de ensino superior mais aperfeiçoados do mundo entre nações com cinco ou mais instituições listadas.

Portugal apresenta um excelente desempenho nos rankings deste ano. Das suas sete instituições classificadas, cinco subiram a classificação por uma média impressionante de 26 posições, enquanto apenas uma desceu e uma permaneceu estável.

QS World University Rankings 2023: Instituições Portuguesas nos Rankings 2023 Rank 2022 Rank Instituição 274 295= Universidade do Porto 335= 356= Universidade de Lisboa 369= 431= Universidade Nova de Lisboa 438= 455= Universidade de Coimbra 501-510 601-650 Universidade de Aveiro 591-600 571-580 Universidade do Minho 801-1000 801-1000 Universidade Católica Portuguesa - UCP © QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.topuniversities.com/. Todos os direitos reservados.

PORTUGAL: DESTAQUES

Com mais de 71% das suas universidades a melhorar com um aumento médio posicional de 26 lugares, Portugal é lar de um dos sistemas de ensino superior mais aperfeiçoados do mundo entre nações com cinco ou mais instituições listadas.

é lar de um dos sistemas de ensino superior mais aperfeiçoados do mundo entre nações com cinco ou mais instituições listadas. A instituição mais bem posicionada de Portugal , a Universidade do Porto (U.Porto) , sobe impressionantemente 21 lugares para a classificação 274ª. Isto é sustentado por melhorias em dois dos indicadores de QS - Reputação Académica e Citações por Faculdade .

, a , sobe impressionantemente 21 lugares para a classificação 274ª. Isto é sustentado por melhorias em dois dos indicadores de QS - . A U.Porto comanda a mais alta reputação de Portugal entre os empregadores, de acordo com o QS' Employer Reputation Survey. No entanto, esta métrica representa um desafio para as universidades portuguesas, sem nenhuma instituição colocada no top-400 do mundo.

comanda a mais alta reputação de entre os empregadores, de acordo com o QS' No entanto, esta métrica representa um desafio para as universidades portuguesas, sem nenhuma instituição colocada no top-400 do mundo. A U.Porto é também a principal universidade do país para a pesquisa, de acordo com as citações por Faculdade. A sua área predominante de pesquisa é a medicina que constitui apenas menos de 15% da sua produção académica ao longo dos últimos cinco anos.

é também a principal universidade do país para a pesquisa, de acordo com as sua área predominante de pesquisa é a medicina que constitui apenas menos de 15% da sua produção académica ao longo dos últimos cinco anos. Da mesma forma, a Universidade de Lisboa também sobe em 21 lugares para se colocar na posição 335ª globalmente. Melhora em ambos os indicadores de reputação. Mais especificamente, goza da mais alta notoriedade de Portugal entre os Académicos , destacando um forte posicionamento nacional com quatro das suas universidades a colocarem-se no top-300 do mundo nesta métrica.

também sobe em 21 lugares para se colocar na posição 335ª globalmente. Melhora em ambos os indicadores de reputação. Mais especificamente, goza da mais alta , destacando um forte posicionamento nacional com quatro das suas universidades a colocarem-se no top-300 do mundo nesta métrica. A Universidade Nova de Lisboa é a universidade que demonstrou mais melhorias em Portugal e a sétima universidade que mais melhorou no mundo. Salta 62 lugares para o 369 º . Este desempenho de classe mundial é sustentado por melhorias em quatro das métricas da QS. Mais significativamente, melhorou o seu impacto na investigação .

é a universidade que demonstrou mais melhorias em e a sétima universidade que mais melhorou no mundo. Salta 62 lugares para o 369 . Este desempenho de classe mundial é sustentado por melhorias em quatro das métricas da QS. Mais significativamente, melhorou o seu . Portugal vê melhorias através das métricas da QS. Mais notavelmente, na Reputação Académica, na qual todas as suas universidades melhoram em média 18 posições. Uma tendência semelhante, mas menos profunda, é alcançada na pesquisa e no International Student Ratio .

vê melhorias através das métricas da QS. Mais notavelmente, na na qual todas as suas universidades melhoram em média 18 posições. Uma tendência semelhante, mas menos profunda, é alcançada na e no . A capacidade docente apresenta um obstáculo para Portugal no ranking deste ano. Vê todas as suas universidades a diminuir no rácio Faculdade por Estudante. Entretanto Portugal também luta em termos de Faculdade Internacional, na qual a Universidade Nova de Lisboa é a sua instituição com maior pontuação - 585º lugar nesta métrica.

Ben Sowter, Vice-Presidente Sénior da QS, disse: "Portugal tem vindo a seguir uma tendência ascendente desde há algum tempo e é um dos melhores do mundo no ranking de QS deste ano, mostrando melhorias marcantes na maioria dos critérios".

Sowter continuou: "Isto, como tantas vezes acontece, corre a par de um período prolongado de crescimento económico que é contrário às lutas que muitos países da zona euro estão a travar. [1]"

Ele acrescentou: "A questão para Portugal agora é como sustentar e construir sobre estas melhorias para se tornar um ecossistema de ensino superior verdadeiramente competitivo em linha com a elite global".

Visão geral: QS World University Rankings 2023

O QS World University Rankings deste ano é o maior de sempre, com 1418 instituições em 100 locais, comparativamente às 1300 do ano passado. Os resultados são derivados pela distribuição e desempenho de 16,4 milhões de trabalhos académicos publicados entre 2016 e 2020 e os 117,8 milhões de citações recebidas por esses trabalhos; são também reflexo das opiniões de peritos de mais de 151.000 faculdades académicas e mais de 99.000 empregadores.

O Instituto de Tecnologia de Massachusetts atinge o décimo primeiro ano consecutivo como número um do mundo. A Universidade de Cambridge subiu para o segundo lugar, enquanto que a Universidade de Stanford permanece na terceira posição.

A China (Continental) ostenta agora duas universidades entre as 15 melhores do mundo, graças à Universidade de Pequim (12ª) e à Universidade de Tsinghua (14ª), alcançando a sua classificação mais elevada desde o início da tabela. A Universidade Nacional de Singapura é a universidade asiática com melhor desempenho, ocupando a posição 11ª pelo quinto ano consecutivo. A Swiss ETH Zurich (9ª) continua a ser a principal universidade da Europa Continental, enquanto a Universidad de Buenos Aires (UBA) continua a liderar na América Latina.

QS World University Rankings 2023: Top-10 Universidades do Mundo 2023 RANK 2022 RANK Instituição Localização 1 1 Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) Estados HIUnidos da América 2 3= Universidade de Cambridge Reino Unido 3 3= Universidade de Stanford Estados Unidos da América 4 2 Universidade de Oxford Reino Unido 5 5 Universidade de Harvard Estados Unidos da América 6 6 Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) Estados Unidos da América 7 7 Imperial College Londres Reino Unido 8 8= UCL Reino Unido 9 8= ETH Zurique - Instituto Federal Suíço de Tecnologia Suíça 10 10 Universidade de Chicago Estados Unidos da América © QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.topuniversities.com/. Todos os direitos reservados.

QS World University Rankings: Metodologia

A QS utiliza seis indicadores para compilar a classificação. A Reputação académica e entre empregadores baseia-se nas respostas a inquéritos de mais de 150.000 académicos e 99.000 empregadores. As citações por Faculdade medem o impacto da pesquisa, enquanto que o rácio Faculdade/Estudante é utilizado como um indicador da capacidade de ensino. O rácio docente internacional e o rácio estudante internacional são utilizados para registar a internacionalização de uma universidade.

Este ano a QS também acrescentou duas novas lentes de desempenho não ponderadas. A Employment Outcomes avalia a empregabilidade dos estudantes enquanto a International Research Network analisa a colaboração internacional em pesquisa e a transferência de conhecimentos.

