Relembre o desenvolvimento dos MOD DRAG da VOOPOO, testemunhe a lenda da indústria dos cigarros eletrónicos

The Development of VOOPOO DRAG MODs

Desde 2017, quando o primeiro DRAG nasceu e permitiu que a VOOPOO se distinguisse rapidamente na indústria, até 2022, quando a VOOPOO lançou o DRAG 4, cada inovação de produto é uma demonstração por parte da VOOPOO da mais pura busca por uma experiência vaping de excelência.

Em 2017, o DRAG 1, foi o primeiro MOD a permitir à VOOPOO entrar no mercado de MOD. A velocidade de ignição de 0,025 s do DRAG 1 define um registo e permitiu que a VOOPOO se distinguisse rapidamente na indústria. Também marcou o nome da marca VOOPOO na mente dos vapers. Acabamento especular sólido e múltiplas placas de resina, com linhas geométricas rígidas e padrões escovados, tornam o DRAG 1 elegante e poderoso. O acabamento especular sólido e várias placas de resina, com linhas geométricas rígidas e padrões escovados, tornam o DRAG 1 elegante e poderoso. A placa de identificação "DRAG" gravada em metal também se torna no símbolo exclusivo da série Drag. Além disso, com o chip Gene, o DRAG 1 está equipado com o "SUPER Mode" para vaporizar até ao máximo de 157 W e traz aos vapers uma experiência de vaporização nublada e explosiva.

Com o amplo reconhecimento do DRAG 1 e grandes expectativas para a nova geração do DRAG Mod, a VOOPOO, em 2019, lançou o DRAG 2, o qual é famoso pelo FIT. A visão da VOOPOO foi sempre a de criar um dispositivo com desempenho máximo, longa duração e a melhor proteção para vapores, e o modo FIT é um dos esforços e contribuições da VOOPOO para essa visão. Depois de minerar mais de 100 000 dados de chips de GENES e de testar mais de 160 tanques, a equipa da VOOPOO desenvolveu o modo FIT, que protege ao limite os tanques de colapso térmico com as suas correspondências inteligentes de FIT 1/2/3.

O DRAG 3 é o terceiro super MOD jogável e altamente explosivo depois do DRAG 1 e do DRAG 2, regressando ao profissionalismo e jogabilidade do DRAG, suportando uma variedade de modos compatíveis e equipado com a recém-lançada plataforma de atomização TPP, maximizando a eficiência geral de atomização e trazendo aos utilizadores um sabor e experiência sem precedentes. O modo SUPER, o modo explosivo extremo original da VOOPOO, foi concebido para proporcionar aos vapers a melhor experiência de vapor de nuvem. Quando o DRAG 3 é ajustado para 80 W no modo RBA, ele muda automaticamente para o modo SUPER, com potência máxima de até 177 W.

Após cinco anos de perseverança e inovação, a VOOPOO lançou o MOD de quarta geração da Série DRAG, o DRAG 4. Dando continuidade e desenvolvendo o visual clássico do MOD DRAG, o DRAG 4 foi concebido com uma liga de zinco, couro, elementos de madeira maciça e resina natural. Cada DRAG 4 tem uma aparência única com uma porção distinta que demonstra a singularidade e a nobreza de cada utilizador do DRAG. O DRAG 4 é combinado com o VOOPOO Uforce-L Tank, que é o PRIMEIRO atomizador VOOPOO PnP com a entrada de ar superior e o design superior à prova de fugas que efetivamente fixa a resolução do e-líquido e suaviza o fluxo de vapor. A bobina dupla aumenta a explosão de vapor e oferece sabores ricos e delicados. Além disso, o design melhorado da interface IU com teclas de função claramente separadas pode reduzir a ignição não intencional pelos utilizadores através de um toque errado. Com o mais elevado padrão do setor de carregamento rápido de 5V/3A, o DRAG 4 acaba com a espera.

Ao longo dos últimos cinco anos, estas quatro gerações de MOD DRAG foram muito elogiadas por profissionais e amantes do MOD e têm visto a sua popularidade continuar a aumentar Cada geração de produtos da série DRAG foi o resultado do trabalho minucioso da equipa VOOPOO, que segue uma filosofia de esforço incansável e paixão pela inovação para cada pequeno progresso no desempenho e na experiência dos utilizadores.

O desenvolvimento do MOD DRAG é o epítome da prosperidade da marca VOOPOO e acreditamos que a VOOPOO fará mais lendas da indústria vape no futuro!

