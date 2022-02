Reunião decorre na Escola de Hotelaria do Turismo de Portugal - Trip.com Group à consquista dos hotéis de Lisboa

O evento de Lisboa faz parte de uma série de atividades que o grupo Trip.com tem vindo a desenvolver com hoteleiros portugueses dando a conhecer a sua presença na Europa e uma visão indispensável sobre o mercado chinês. Na sessão de Lisboa a, a equipa sénior de contratação de hotéis do Trip.com Group, incluiSilvia Villazala (Market Manager, Portugal) e Federico Arch (Regional Manager, Sul e Leste Europeu e CEI) que irão apresentar aos hotéis portugueses a plataforma Trip.com do Grupo e partilhar as mais recentes tendências do mercado chinês.

Andy Washington, gerente geral do Trip.com Group para a Europa, comentou: "Estamos muito satisfeitos por encontrar novos parceiros hoteleiros em eventos presenciais em mercados empolgantes como Portugal. Durante esta série de eventos, estamos ansiosos por partilhar como o Trip.com Group pode trazer benefícios e maior visibilidade aos hotéis durante a recuperação da indústria de viagens através da nossa cobertura de marca global e tecnologia líder. Gostaríamos de agradecer ao VisitPortugal pelo apoio e esperamos aprofundar a nossa presença em Portugal através de mais iniciativas."

A a primeira edição decorreu no Porto em Novembro de 2021. no Portono Marta Bailao, executiva de vendas da The Editory Collection Hotels, considera que "Foi uma sessão muito esclarecedora sobre o mercado chinês e o seu potencial. Aprendemos como a informação chega ao turista e percebemos o poder das redes sociais na decisão do viajante chinês e as estratégias de marketing que podemos implementar."

Ana Castro, do departamento comercial do São Félix Hotel Hillside & Nature, comentou "Para mim o encontro proporcionado pelo Trip.com Group foi muito importante por vários aspetos, permitiu-nos conhecer mais e melhor a empresa, permitiu a criação de contato/relações entre a empresa TRIP e os comerciais de cada hotel presente e deram-nos a oportunidade de tirar impressões e estar junto de outros profissionais do setor. Evento extremamente interessante a todos os níveis."

Tiago Brito, diretor do @Visit Portugal na China , disse: "A relação entre o Trip.com Group e o Visit Portugal é muito forte e tem vindo a consolidar-se ano após ano. De facto, e para o provar, houve uma reunião entre a Secretária de Estado do Turismo de Portugal, Rita Marques e o

Presidente do Trip.Com Group, James Liang, há pouco mais de três meses. Durante esta reunião discutiram os desafios que se avizinham na recuperação pós-pandémica para a indústria das viagens e como o Trip.com Group e Portugal poderiam trabalhar em conjunto mais estreitamente."

O evento marca a continuação da colaboração do Trip.com Group com o VisitPortugal na sequência de um evento realizado no Porto em novembro passado e de uma campanha de marketing integrada na plataforma Ctrip no quarto trimestre de 2021. Esta campanha foi lançada com o objetivo de aumentar o conhecimento da marca de destinos portugueses entre os viajantes chineses, inspirando-os a visitar o país durante futuras viagens ao estrangeiro. Seguindo o tema #TimeToBe, os utilizadores da Ctrip puderam aprender sobre as regiões portuguesas, as famosas tradições e as principais atrações turísticas, com destaque para as cidades históricas e eventos locais. A campanha foi transmitida através de várias plataformas digitais, tais como a aplicação da Ctrip e através das redes sociais chinesas.

O Grupo planeia continuar a sua expansão no mercado português com um evento hoteleiro de Primavera planeado em Faro e, em março de 2022, o Grupo irá estar presente na BTL, a Bolsa Turismo Lisboa Travel Market.

O Trip.com Group tem vindo a crescer constantemente a sua presença europeia e tem tido um compromisso de longa data com o mercado europeu. A abertura do mercado e das viagens específicas a cada região do continente está a ajudar a impulsionar o investimento e a criar oportunidades de valor para os parceiros, bem como a apoiar a recuperação do turismo global.

-FIM-

Sobre o Trip.com Group

O Grupo Trip.com é um dos principais fornecedores mundiais de serviços de viagens composto por Trip.com, Ctrip, Skyscanner e Qunar. Através das suas plataformas, o Trip.com Group ajuda os viajantes de todo o mundo a fazer reservas produtos e serviços de viagem, bem como permite aos parceiros ligar as suas ofertas aos utilizadores através da agregação de conteúdos e recursos abrangentes relacionados com viagens e uma plataforma de transação avançada que consiste em aplicações, websites e centros de atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fundado em 1999 e listado na NASDAQ em 2003 e na HKEX em 2021, o Trip.com Group tornou-se um dos grupos de viagens mais conhecidos do mundo, com a missão de "buscar a viagem perfeita para um mundo melhor".

Saiba mais sobre o Trip.com Group aqui: group.trip.com

Siga-nos em: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1751376/image_5004521_21403124.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1026638/Trip_com_Group_Logo.jpg

SOURCE Trip.com Group