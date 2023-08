"Shattered Souls - in a Sea of Silence" de Dennis Josef Meseg denuncia o tratamento de casos de abuso na Igreja Católica

COLÓNIA, Alemanha, 5 de agosto de 2023 /PRNewswire/-- Por ocasião do Dia Mundial da Juventude em Lisboa, a ocorrer de 1 a 6 de agosto de 2023, foram colocadas 333 figuras de crianças em frente à imponente Catedral de Colónia. As pequenas figuras são revestidas em fita de barreira branca-roxa, simbolizando as cores da inocência e da Cúria.

Com as mãos estendidas, apontam para a Catedral de Colónia, chamando a atenção para o tratamento desastroso que a Igreja dá às vítimas e autores de abusos sexuais. Através da instalação "Shattered Souls in a Sea of Silence", o artista Dennis Josef Meseg pretende "dar mais visibilidade e voz às vítimas".

No entanto, a instalação não se concentra apenas nas vítimas, mas também lança uma luz crítica sobre os autores e cúmplices. A intenção do artista é que estes não possam continuar as suas transgressões sob a proteção da Igreja.

A decisão de escolher Colónia como local e o período que coincide com a Jornada Mundial da Juventude deste ano em Lisboa como ocasião para a instalação é deliberada. Destina-se a sublinhar o debate em curso sobre o tratamento de potenciais abusadores na arquidiocese de Colónia e na Igreja Católica em todo o mundo.

A dura realidade dos abusos e a forma como é tratada suscitaram, no passado, descontentamento. Em 2022, mais de 600 000 membros deixaram a Igreja Católica Alemã, um triste testemunho da perda de confiança na Igreja Católica.

