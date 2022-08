SPACE PRIZE FOUNDATION ANUNCIA PRÉMIO PARA PORTUGAL - O "Space Prize Portugal"

Concurso promove paridade de género na indústria do novo espaço apoiando jovens mulheres na educação STEAM

NEW YORK, 3 de agosto de 2022 A Space Prize Foundation anuncia hoje a abertura do Space Prize Portugal , um concurso destinado a incentivar e inspirar jovens mulheres a prosseguirem carreiras no STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática). Na sequência ads edições dos prémios em Nova Iorque e Paris , o Space Prize Portugal é criado através de uma parceria com Mário Ferreira, o primeiro cidadão português a atravessar a fronteira espacial.

As 5 finalistas e duas grandes vencedoras do Prémio, vão receber oportunidades únicas no apoio ao seu percurso profissional. As finalistas terão um ano de mentoria de um líder na indústria espacial, e as vencedoras do grande prémio também vão sentir a ausência de peso do espaço quando fizerem um voo de Gravidade Zero com o primeiro astronauta português, Mário Ferreira. As vencedoras terão também acesso a outras oportunidades relevantes, como estágios exclusivos, acesso a cursos de educação espacial, viagens de estudo com especialistas do setor assim como ações de apoio orientado aos seus objectivos.

Durante décadas, a composição dos profissionais na indústria espacial não é representativa nem inclusiva; menos de 12,5% das pessoas que viajaram para o espaço foram mulheres. Além disso, os CEO femininos representam apenas 1 em cada 5 líderes na industria aeroespacial e defesa, embora o espaço seja um dos setores que mais crescem nos negócios e na inovação.

Kim Macharia, Diretora Executiva do Space Prize, é apaixonada por diversificar e democratizar a indústria espacial e defende a criação de caminhos não tradicionais para as comunidades marginalizadas se envolverem na economia espacial em crescimento: "A indústria espacial nunca estará à altura do seu potencial até que a sua força de trabalho se torne mais representativa da população global. Temos de abordar as disparidades de género que assolam a indústria. O futuro do espaço e da humanidade depende disso."

Empresário, investidor e presidente da Pluris Investments Mário Ferreira diz: "Como pai de três filhas incríveis, inspiro-me todos os dias a mostrar-lhes o quão crítico é para as mulheres e comunidades sub-representadas terem um lugar à mesa e criarem oportunidades para uma representação mais equitativa. O trabalho que o Space Prize está a fazer é tão importante, porque inspira uma nova geração a reivindicar oportunidades e a partilhar as suas vozes. Orgulho-me desta parceria com a Space Prize Foundation."

Laetitia Garriott de Cayeux, CEO da Global Space Ventures e juíza do Space Prize, acrescenta: "Fiquei feliz por ajudar a cumprir o desafio do Mário e ajudar a trazer o Space Prize para Portugal. Tal como a Apollo inspirou uma geração inteira, espero que Portugal inspire a sua nova geração a alcançar as estrelas! E estou emocionada com o impacto positivo significativo que esta oportunidade terá para as mulheres portuguesas e, em última análise, para as mulheres em todo o mundo."

O Space Prize Portugal será gerido por Manuel Vaz, fundador da Expanding World, e está aberto a estudantes com nacionalidade portuguesas entre os 18 e os 22 anos, que residam dentro ou fora de Portugal! Para concorrer, as candidatas submeterão um ensaio e vídeo sobre a exploração espacial. As candidaturas serão aceites entre 4 de setembro e 30 de outubro e revistas por um painel especialmente selecionado de especialistas da indústria espacial e defensores da igualdade de género, com as vencedoras anunciadas a 21 de dezembro.

Para mais detalhes da competição e cronograma, visite https://www.spaceprize.org.

Sobre o Prémio Espacial

O Prémio Espacial foi fundado por Roman Chiporukha, Cofundador da Space VIP . O Space Prize procura promover a literacia espacial universal e inspirar a próxima geração de astronautas privados, conectando cidadãos privados com uma gama emocionante de experiências astronautas, terráqueas e aquanautas.

