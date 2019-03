TEMSA Entrega 50 veículos aos Transportes Barraqueiro, o Maior Operador Turístico Português

Recentemente, a TEMSA vendeu 50 veículos, que deverão ser entregues no prazo de um ano, aos Transportes Barraqueiro, o maior operador turístico Português e que se encontra entre os principais destinos turísticos Europeus. Dos 50 veículos encomendados, já foram entregues 15 autocarros"Temsa MD9 C". A encomenda do operador Português incluí diferentes autocarros e midibuses da gama de produtos da TEMSA entre os quais os modelos MD9 C, LF12, MD9 LE, e MD7.

TEMSA TRAZ PARA PORTUGAL A EXPERIÊNCIA NOS SEUS VEÍCULOS ELÉTRICOS

No discurso da cerimónia de entrega, Hakan Koralp, Director de Vendas da TEMSA, disse: "O nosso crescimento na Europa continua com modelos sustentáveis que são desenvolvidos para mercados de exportação e adaptados às necessidades dos passageiros e do motorista. Agora, os nossos autocarros irão para as estradas Portuguesas, um dos principais destinos turísticos na Europa. Na TEMSA, empenhamo-nos para aumentar a eficiência e reduzir o consumo de combustível destes veículos e enquanto isso trabalhamos em veículos eléctricos que irão moldar a indústria automotiva".

Observando que a TEMSA alcançou uma experiência significativa em veículos eléctricos e se encontra numa posição para competir a nível mundial tanto a nível de produção como de recursos, Koralp expressou o orgulho e a satisfação da empresa em trazer a sua experiência neste sector para Portugal através dos Transportes Barraqueiro, o maior operador turístico Português.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/828852/TEMSA_Portekiz_Barraqueiro_Transport.jpg

SOURCE TEMSA