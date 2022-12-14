Харбин, «Город музыки»

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Information Office of the Municipal Government of Harbin

14 дек, 2022, 19:16 GMT

ХАРБИН (Китай), 14 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Фестиваль льда и снега этой зимы не за горами, и Харбинский симфонический оркестр и Харбинская балетная труппа с вековой историей подготовили множество прекрасных спектаклей к этому фестивалю.

Харбин не зря был назван ЮНЕСКО «Городом музыки». Музыка в этом городе, где встречаются и взаимодействуют музыкальные культуры Востока и Запада, насчитывает столетнюю историю и стала его уникальным символом. Харбин является местом проведения музыкального фестиваля «Харбинское лето» Китая, самого продолжительного музыкального события в Китае.

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Harbin has been dubbed the “City of Music” by UNESCO, for good reason. Having developed for a century, music has become a unique icon of the city, where eastern and western music cultures meet and interact. Harbin is the venue of the China-Harbin Summer Concert, the longest-running musical event in China.
Harbin has been dubbed the “City of Music” by UNESCO, for good reason. Having developed for a century, music has become a unique icon of the city, where eastern and western music cultures meet and interact. Harbin is the venue of the China-Harbin Summer Concert, the longest-running musical event in China.

После открытия Харбина в качестве торгового порта благодаря притоку иностранных иммигрантов на протяжении его истории в этот город была завезена западная музыка, и она прижилась в нем. После образования Китайской Народной Республики Харбин занял ведущее место в стране в области музыки благодаря своему богатому культурному наследию и прочному промышленному фундаменту. Развитие музыки в Харбине также пользуется широкой общественной поддержкой со стороны правительственных учреждений, заводов и школ. Здесь среди простых людей можно найти хороших певцов и танцоров. В Харбине живут многие известные музыканты, имена которых известны по всей стране, такие как Цзинь Телинь (Jin Tielin), Ли Шуанцзян (Li Shuangjiang), Фу Гэнчень (Fu Gengchen), Лю Сицзинь (Liu Xijin) и Ли Цзянь (Li Jian).

На протяжении многих лет рынок музыкальных постановок в Харбине процветает: нескончаемым потоком идут оригинальные мюзиклы, классические оперы и концерты музыки северных малых народов. Круглый год артисты из различных трупп и университетов выступают в Концертном зале Харбина, Концертном зале в Старой синагоге Харбина и на других концертных площадках. В то же время популярность набирают коллективы народного творчества. Музыкальные группы, созданные студентами колледжей, профессиональными музыкантами или любителями музыки, выступают на сценах кампусов, на различных концертных площадках, а также на улицах и в переулках Харбина.

Сегодня жители и гости города могут наслаждаться операми, танцевальными постановками и балетными спектаклями в Большом театре Харбина, главном концертном зале Китая. Также в Харбине они могут познакомиться с уличной культурой под открытым небом с наиболее яркими харбинскими чертами на старинной Центральной улице (улица Чжунъян), где музыка звучит вечерами с балкона отеля «Модерн». С более разнообразными формами музыкального искусства можно ознакомиться в новом Концертном зале Харбина, в Концертном зале в Старой синагоге Харбина, в Большом театре Харбина, в «русской деревне» на Острове Солнца, в парке-усадьбе «Волга» и в других местах. В музыкальном отношении Харбину нет равных в Китае. Он вполне заслужил называться «Городом музыки».

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1968198/video1.mp4 

SOURCE Information Office of the Municipal Government of Harbin

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