Блокчейн Algorand будет отвечать за ведение официальных шахматных рейтингов после запуска уникальной цифровой платформы FIDE Online Arena

БОСТОН (BOSTON), 18 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Algorand , первоклассная, безопасная и эффективная блокчейн-биржа, сегодня сообщила о планах вести учет официальных данных о рейтингах и титулах игроков World Chess в децентрализованной блокчейн-сети Algorand в режиме реального времени для обеспечения надежности и прозрачности рейтинговой системы цифровых шахмат.

После запуска цифровых шахматных состязаний на сервере FIDE Online Arena миллионы различных рейтингов игроков из всех уголков земного шара будут в первые в истории сохраняться в блокчейне Algorand и станут свободно доступными для всех шахматных платформ и информационных сайтов. Это событие станет знаковым как для шахматистов, так и для блокчейн-сообщества.

Открытый публичный блокчейн Algorand обеспечивает полную прозрачность и автоматизацию экосистемы цифровых шахмат. Рейтинги игроков будут верифицироваться в блокчейне, а данные о результатах будут надежными и защищенными от любых махинаций. Благодаря протоколу Algorand, устраняющему недостатки существующей модели, миллионы шахматистов по всему миру получат доступ к прозрачной информации об одной из самых популярных игр на планете. Максимальная масштабируемость публичного реестра Algorand удовлетворяет потребности организаций отрасли цифровых шахмат в подтверждении рейтингов сотен миллионов игроков. Благодаря оптимальному сочетанию прозрачности, безопасности и гибкости, Algorand является предпочтительной платформой для ведения надежного и прозрачного учета в экосистеме цифровых игр.

«Для нас большая честь совместно с FIDE Online Arena и World Chess впервые в истории разместить данные рейтингов цифровых шахмат в блокчейне Algorand, - прокомментировал главный операционный директор платформы Шон Форд (Sean Ford). - Этот исторический момент делает блокчейн-технологии на один шаг ближе к массовому внедрению. Отныне технологии распределенного реестра будут использоваться для официального учета данных об одной из самых популярных игр мира, гарантируя миллионам онлайн-игроков и любителей шахмат достоверность и надежность такой информации».

Спустя полгода после того, как разработчик игровой онлайн-платформы и организатор Чемпионатов 2016 и 2018 годов, компания World Chess разместила гибридный IPO на площадке Algorand, World Chess активно использует партнерский блокчейн для разработки других современных и инклюзивных моделей игры на благо миллионов шахматистов по всему миру, включая различные призы и поощрения для членов шахматного сообщества, внутреннюю валюту и интерактивный тотализатор на базе блокчейна.

«Нам нравится приносить инновации в мир шахмат, - отметил генеральный директор World Chess Илья Мерензон (Ilya Merenzon). - Появление цифровых игр в Интернете заметно повысило популярность шахмат. И сегодня мы активно изучаем возможности блокчейна в аспекте дальнейшего развития цифровых шахмат».

17 июня компания World Chess провела виртуальный матч между всемирно известным шахматистом Сергеем Карякиным и авторитетным криптографом, лауреатом Премии Тьюринга и основателем Algorand Сильвио Микали (Silvio Micali). В ходе состязания зрители смогут впервые в истории просматривать рейтинги цифровых шахмат в блокчейне. Чтобы стать свидетелем этого исторического момента, посетите веб-сайт: www.worldchess.com .

О компании Algorand Inc.

Algorand Inc. является создателем первого в мире общедоступного, инклюзивного блокчейн-протокола с полноценной защитой по методу "подтверждения доли" для финансовых продуктов следующего поколения. Идея создания блокчейна Algorand принадлежит авторитетному криптографу и лауреату Премии Тьюринга Сильвио Микали. Деятельность технологической компании направлена на устранение недостатков и трений на финансовой бирже. Algorand Inc. содействует прогрессу технологий децентрализованных финансов, обеспечивая создание и обмен ценными активами, разрабатывая новые финансовые инструменты и сервисы, переводя реальные активы в блокчейн и предоставляя надежные модели защиты конфиденциальности. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.algorand.com/

О платформе FIDE Online Arena

FIDE Online Arena - официальная онлайн-платформа Международной шахматной федерации, на которой размещаются официальные данные о рейтингах и титулах игроков. На платформе в круглосуточном режиме проводятся рейтинговые соревнования и матчи. Соблюдение правил игры на платформе обеспечивается современным и одобренным руководством FIDE программным обеспечением для предотвращения мошенничества. Запуск платформы состоялся в июне 2020 года. https://arena.myfide.net/.

О Международной шахматной федерации (FIDE)

Международная шахматная федерация (Fédération Internationale des Echecs (FIDE)) является международным объединением в сфере шахмат и высшим органом, отвечающим за регламентирование правил спортивных шахмат и проведение соревнований по данному виду спорта. Полномочия федерации признаются как ее членами, так и Международным олимпийским комитетом. FIDE обладает исключительным правом организации Чемпионатов мира по шахматам и Шахматных олимпиад. www.fide.com

О компании World Chess

World Chess - медийная компания со штаб-квартирой в Лондоне. Компания располагает правами на официальную трансляцию мероприятий Международной шахматной федерации и является коммерческим партнером FIDE. World Chess неоднократно организовывала матчи Чемпионата мира по шахматам в России, США и Великобритании. Компания совершила настоящую революцию в мире шахмат, заключив крупнейшие медиа-партнерства в истории игры. В настоящий момент World Chess работает над созданием телевизионной шахматной лиги Armageddon. Больше информации см. на официальном портале worldchess.com .

