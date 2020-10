Большинство россиян утверждают, что знают о важности здоровья глаз, но при этом пропускают ежегодную проверку зрения

Однако несмотря на это, менее половины (49 %) российских респондентов заявили, что проходят проверку зрения каждый год, а ведь эта мера остается первостепенной для поддержания здоровья глаз. 59 % опрошенных признались, что делают недостаточно, чтобы защитить свои глаза.

Согласно результатам опроса, россияне могут не осознавать всех преимуществ заботы о зрении:

Только половина (50 %) респондентов знали, что существует связь между здоровьем глаз и другими заболеваниями, и что проверка состояния здоровья глаз может помочь выявить такие медицинские проблемы, как высокое артериальное давление (45 %), сахарный диабет (19 %), сердечно-сосудистые заболевания (13 %) или рак (7 %).

Четверть (25 %) респондентов были удивлены, узнав, что проверка состояния здоровья глаз может помочь диагностировать ранние признаки хронических заболеваний.

На вопрос, почему они пропускают ежегодную проверку зрения, люди ссылались на различные причины:

Чаще всего опрошенные отвечали, что их зрение не изменилось (29 %). Между тем, заметить изменения зрения самому зачастую бывает довольно сложно, а многие заболевания глаз протекают бессимптомно – вот почему в этом вопросе нельзя полагаться только на собственные ощущения.

(29 %). Между тем, заметить изменения зрения самому зачастую бывает довольно сложно, а многие заболевания глаз протекают бессимптомно – вот почему в этом вопросе нельзя полагаться только на собственные ощущения. Отсутствие времени стало второй по популярности причиной: респонденты отвечали, что найти время на посещение всех необходимых врачей слишком сложно (27 %) или просто заявляли, что у них нет времени на проверку зрения (19 %). Такие ответы еще раз подчеркивают, насколько россияне недооценивают роль регулярных проверок зрения в поддержании здоровья всего организма.

стало второй по популярности причиной: респонденты отвечали, что найти время на посещение всех необходимых врачей слишком сложно (27 %) или просто заявляли, что у них нет времени на проверку зрения (19 %). Такие ответы еще раз подчеркивают, насколько россияне недооценивают роль регулярных проверок зрения в поддержании здоровья всего организма. Взрослые россияне также заявили, что пандемия COVID-19 повлияла на отсрочку их визита к офтальмологу в текущем году. Однако только 16 % российских респондентов не хотели или не могли записаться на проверку зрения по этой причине, только у 2 из 10 респондентов (19 %) прием офтальмолога был отменен именно из-за пандемии.

«В Johnson & Johnson Vision* мы объединены общей целью — привлечь внимание людей во всем мире к необходимости и важности регулярной заботы о здоровье глаз. Особое внимание мы уделяем проблемам осведомленности и доступа к медицинской помощи – двух самых больших препятствий на пути к здоровому зрению, — заявил Дмитрий Санаев, управляющий директор департамента Вижн ООО "Джонсон & Джонсон" по России и СНГ. — Мы надеемся, что результаты проведенного нами опроса помогут россиянам задуматься о том, что именно они делают для поддержания здоровья своих глаз каждый день, подтолкнут их запланировать очередной визит к офтальмологу и в случае необходимости - попросить специалиста подобрать для себя оптимальные средства коррекции».

Дополнительные сведения, выявленные в ходе опроса:

Менее 6 из 10 респондентов (55 %) осознают, что проверка помогает предотвратить проблемы со зрением, необходима для безопасного вождения (49 %) и имеет первостепенное значение для здорового развития детей (18 %).

Большинство опрошенных россиян (58 %) считают, что могут предотвратить ухудшение зрения, однако почти половина (45%) считает, что потеря зрения является частью естественного процесса старения, и они не могут это контролировать.

Опрос проводился онлайн в августе 2020 года агентством TRUE Global Intelligence среди 1001 взрослого участника в возрасте 18 лет и старше по всей России. Опрос проводился в рамках программы Prioritize Your Eyes (Поставьте свои глаза в приоритет) – это всемирная кампании по повышению осведомленности о важности здоровья глаз и ежегодной проверки зрения, запущенная в феврале 2020 года компанией Johnson & Johnson Vision*.

8 октября отмечается Всемирный день зрения. В этот день сделайте свои глаза главным приоритетом: распространите информацию среди своих близких и запишитесь на комплексную проверку зрения к специалисту.

О программе Prioritize Your Eyes

Программа Prioritize Your Eyes запущена в начале 2020 года и является лишь частью бессрочного обязательства Johnson & Johnson Vision* и результатом сотрудничества с различными партнерами и профессиональными организациями, цель которых — сделать здоровье глаз приоритетом во всем мире и устранить препятствия на пути к осведомленности и доступу к медицинской помощи. Кроме того, компания оказывает постоянную поддержку программе Sight for Kids фонда Lions Clubs International Foundation, которая уже предоставила более чем 30 миллионам детей доступ к офтальмологическому обслуживанию и лечению, а также выделила финансирование организации HCP|CureBlindness, благодаря которому 11,5 миллионов человек смогли пройти обследование и получить лечение, более 940 000 операций было проведено в 20 странах мира.

О Johnson & Johnson Vision

Подразделение Johnson & Johnson Vision входит в группу компаний Johnson & Johnson. Наша цель — улучшить здоровье глаз людей во всем мире. Благодаря активным действиям подразделений нашей компании, мы предоставляем инновационные решения, позволяющие офтальмологам достигать оптимальных результатов при работе с пациентами, использовать продукцию и технологии, которые помогают при аномалиях рефракции, различных видах катаракт и синдроме сухого глаза. Мы стремимся сделать офтальмологическую помощь более доступной, помочь людям видеть, общаться и жить лучше.

*Департамент Вижн ООО "Джонсон & Джонсон".

