CryptoHound: Эстония делает заявку на лидерство в «Криптодолине»

Эстония догоняет Цуг по числу зарегистрированных блокчейн-проектов.

ЛУГАНО. Швейцария, 2 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- В новой исследовательской публикации ORS CryptoHound под заголовком "How Estonia Became Home to 700+ Blockchain Companies" («Как Эстония стала родным домом для более чем 700 блокчейн-компаний») рассказывается о том, как этой маленькой северо-европейской стране удалось сравняться по числу привлеченных блокчейн-проектов со швейцарским городом Цуг, неофициально называемым «Криптодолиной».

Пытаясь найти объяснение успеху этой страны, исследователи ORS Group беседовали с ведущими эстонскими юристами, разработчиками программного обеспечения и поставщиками услуг для корпоративных клиентов, включая NJORD Estonia, Comistar Estonia, Guardtime, Private Financial Services, Eesti Consulting, KRM Advisor и Consulting24.co. Эксперты сошлись во мнении, что четырьмя столпами, которые помогли Эстонии проложить путь к этому успеху, являются возможность основывать предприятия и вести бизнес через Интернет, нулевые ставки налогов на нераспределенные прибыли, простота получения лицензии на криптовалютные операции и передовое законодательство по противодействию легализации преступных доходов.

Опрошенные представители указанных компаний также отметили, что в 2019 году противодействие легализации преступных доходов останется главным аспектом нормативно-правового регулирования оборота цифровых валют в Эстонии. В частности, эстонский орган финансовой разведки теперь уполномочен вызывать претендентов на криптовалютные лицензии для очного собеседования «в целях обеспечения их осведомленности о действующих нормах противодействия легализации преступных доходов и заинтересованности в уведомлении компетентных органов о возможных подозрениях в отмывании денежных средств или финансировании терроризма».

«Развивая платформу CryptoHound, мы стремимся к установлению атмосферы всеобщего доверия к цифровым валютам», — заявил руководитель отдела предпродаж ORS Group Фабрицио Фонтана (Fabrizio Fontana). «Мы хотим обеспечить любому пользователю возможность отслеживать и анализировать криптовалютные транзакции на продвинутом уровне. Наряду с законодательством о противодействии легализации преступных доходов и высокоразвитой технической инфраструктурой (как та, что имеется у Эстонии) это знаменует внушительный шаг в направлении большей прозрачности блокчейн-среды», — добавил он.

Информация о платформе:

CryptoHound — удобная мультиблокчейн-платформа с интуитивно понятным интерфейсом для анализа, исследования и систематизации транзакций с токенами BTC, ETH и ERC-20, функционирующая на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Ее функционал включает в себя отслеживание денежных потоков по конкретному адресу, визуализацию криптовалютного портфеля, расчет стоимости токенов на прошедшие моменты времени, формирование документов по аналогии с банковскими выписками и пр. В числе ее пользователей — криптовалютные трейдеры, финансовые аналитики и специалисты по надзору за нормативно-правовым соответствием.

SOURCE ORS CryptoHound