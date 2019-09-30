Данные исследований Ascensia Diabetes Care показывают высокую точность систем CONTOUR®PLUS и CONTOUR®PLUS ONE BGMS при низком уровне глюкозы в крови и потенциальные преимущества использования CONTOUR®PLUS ONE BGMS в сочетании с мобильным приложением Health2Sync
30 сен, 2019, 02:00 BST
ГОНКОНГ, 30 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- На 21-м Гонконгском симпозиуме по диабетическим и кардиоваскулярным факторам риска (Diabetes and Cardiovascular Risk Factors – East Meets West Symposium) компания Ascensia Diabetes Care представила данные двух исследований, в задачи одного из которых входил анализ точности систем мониторинга уровня сахара в крови (BGMS) в диапазоне низкого содержания глюкозы крови (LBGR) c использованием вероятностного метода, а второе было направлено на анализ использования системы CONTOUR®PLUS ONE BGMS с мобильным приложением Health2Sync (H2S) гонконгскими пациентами с диабетом 1-го типа.
Результаты обоих исследований были представлены на конференции в Гонконге в формате cтендовых докладов. Презентация первого исследования проводилась при участии директора по международным медицинским вопросам Ascensia Diabetes Care Basel д-ра Риммы Шагинян (Rimma Shaginian), а результаты второго д-р Шагиньян представила совместно с коллегой из Ascensia Diabetes Care Shanghai д-ром Линой Гу (Lina Gu). Компания Ascenia впервые обнародовала научные данные о системе CONTOUR®PLUS ONE BGMS в Азиатско-тихоокеанском регионе.
Первое исследование1 под названием "Точность систем мониторинга уровня сахара в диапазоне низкого содержания глюкозы крови с использованием вероятностного метода" показало, что в пределах LBGR системы Ascensia CONTOUR®PLUS и CONTOUR®PLUS ONE BGMS демонстрировали более высокий уровень точности по сравнению с четырьмя конкурирующими продуктами. Для оценки точности BGMS в LBGR использовался вероятностный метод. Данные о CONTOUR®PLUS BGMS были получены в ходе предыдущего сравнения2 точности пяти систем, а сведения о CONTOUR®PLUS ONE BGMS были взяты из еще одного исследования3.
Результаты представленного на конференции исследования подчеркивают расхождения в точности BGMS в диапазоне низкого уровня глюкозы крови, невзирая на тот факт, что все проанализированные системы отвечают критериям FDA 2016 и/или ISO 15197:2013. Они также выводят на первый план важность точного измерения уровня сахара в диапазоне LBGR для безопасного и эффективного контроля за состоянием пациентов-диабетиков, особенно принимающих инсулин, страдающих от приступов тяжелой гипогликемии или подверженных риску развития данного симптома, беременных женщин-диабетиков, а также при использовании BGMS в больницах и у пациентов, подлежащих непрерывному мониторингу гликемического состояния с рекомендованным использованием BGM.
Руководитель нового подразделения систем BGM компании Ascensia Diabetes Care Майк Смит (Mike Smith) прокомментировал: "Гипогликемия – основной целевой показатель оптимального контроля за развитием диабета, и пациенты-диабетики ежедневно сталкиваются с проблемой мониторинга и предотвращения данного состояния. Однако результаты данного исследования вселяют большие надежды, особенно с точки зрения групп пациентов, способных извлечь реальную пользу из дополнительного уровня медицинской помощи. Если на мониторе прибора отображается чрезмерно высокий показатель, они могут переборщить с дозой инсулина, что потенциально ведет к риску гипогликемического приступа. Если же показатель на экране слишком низкий, многие пациенты могут расценить это как приступ гликемии и увеличить объем принимаемых углеводов, что, в свою очередь, может приводить к гипергликемии и повышению уровня HbA1C. От высокой точности измерений в диапазоне низкого содержания глюкозы крови зависит безопасность пациентов, а также эффективный контроль за состоянием их заболевания".
Авторы второго исследования4 под названием "Использование системы CONTOUR®PLUS ONE BGMS с мобильным приложением Health2Sync гонконгскими пациентами с диабетом 1-го типа" изучали данные 34 пациентов (17 в возрасте до 18 лет и девяти - в возрасте менее 10 лет) в период с сентября 2018 г. по апрель 2019 г. В ходе анализа использовались данные нескольких предшествующих исследований, результаты которых указывали на потенциально положительный эффект мобильных приложений для самостоятельного контроля за развитием диабета5.
Данное исследование показало, что у пациентов, использовавших BGMS в сочетании с приложением, суточный уровень глюкозы в крови снижался на 16,4% (с 10,16 ммоль/л до 8,49 ммоль/л), что свидетельствовало о снижении уровня глюкозы в крови натощак на 10,70% (с (9,82 ммоль/л до 8,77 ммоль/л). Эти пациенты также увеличили количество еженедельно выполняемых тестов на глюкозу с 12 (1-39) до 32 (3-52).
Таким образом, результаты исследования подтверждают потенциальный положительный эффект от использования CONTOUR®PLUS ONE BGMS в сочетании с приложением H2S у пациентов с диабетом 1-го типа.
Г-н Смит добавил: "Данное исследование принесло очень многообещающие результаты, показав преимущества совместного использования этих систем. Результаты анализа окажут позитивное влияние на пациентов с диабетом 1-го типа, нуждающихся в контроле оптимального уровня сахара в крови. Многие пациенты не соблюдают режим, пропускают анализы и регулярно сталкиваются с приступами гипогликемии. Однако это исследование наглядно показало, что комбинация высокоточной системы мониторинга с интуитивно понятным цифровым приложением помогает преодолеть эти проблемы".
Справочные материалы
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SOURCE Ascensia
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