Экспресс-тесты IgG/IgM от компании Hangzhou Realy IgG/IgM успешно применяются за рубежом

"Внезапная вспышка пандемии нового коронавируса привела к беспрецедентному глобальному кризису в сфере здравоохранения. Китаю удалось взять распространение вируса под контроль и достичь планомерного прогресса в преодолении кризисной ситуации, что, в свою очередь, обеспечило другим странам бесценное время на подготовку собственных противоэпидемических мер. Наша страна также предоставила всему миру наше "китайское лекарство" и "китайское решение", - отметили Линь Сунтянь и Ли Чжаосин в своих речах.

В состав этой партии гуманитарного груза вошли и системы экспресс-диагностики коронавирусной инфекции IgG/IgM от компании Hangzhou Realy Tech Co. Ltd. ( http://www.realytech.com/en/contact ). Эти системы были закуплены известным китайским благотворителем Чэнь Гуанбяо. Экспресс-тесты отличаются простотой в использовании и дают результат всего за 10 минут без необходимости в каком-либо дополнительном оборудовании. С точки зрения точности эти системы характеризуются клинической специфичностью на уровне 99% и чувствительностью до 98%. Данный продукт включен в одобренный Министерством коммерции КНР перечень экспортной продукции и поставляются более чем 50 стран и регионов мира, включая США, Италию, Германию, Россию и ОАЭ.

Преимущества экспресс-тестов IgG / IgM ТМ Realy

Выявление как текущей, так и прошлой инфекции, снижение процента невыявленных случаев заболевания Отсутствие необходимости в дополнительных инструментах; тест подходит для медицинских учреждений первичного уровня и амбулаторий. Анализ крови; нет потребности в специальных трубках для забора вирусных проб.

IgM и IgG - молекулы иммуноглобулина, вырабатываемые иммунной системой для защиты от 2019-nCoV. Некоторые пациенты с отрицательным результатом тестов на нуклеиновую кислоту дают положительный анализ на IgM. Данный факт свидетельствует о том, что выявление IgG/IgM является одним из эффективных методов диагностики 2019-nCoV. В ходе эпидемий SARS 2003 года и вируса Зика в 2016 году анализы на выявление антител IgM/IgG входили в число рекомендованных методов диагностики этих заболеваний.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1166231/Group_photo_leaders_guests_participating_donation.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1166230/Donated_anti_epidemic_materials.jpg

SOURCE Hangzhou Realy Tech Co. Ltd.