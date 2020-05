Экспресс-тесты IgG/IgM от компании Hangzhou Realy IgG/IgM успешно применяются за рубежом

ХАНЧЖОУ (HANGZHOU), Китай, 11 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- 20 апреля этого года Китайское общество дружбы с зарубежными странами (CPAFFC) передало партию средств эпидемической профилактики, произведенных компанией Hangzhou Realy Tech Co. Ltd., в Бангладеш, Марокко, Малайзию и Таиланд. Со словами поддержки на торжественной церемонии по случаю передачи гуманитарного груза выступил ряд почетных гостей, в число которых вошли президент CPAFFC Линь Сунтянь (Lin Songtian), экс-министр иностранных дел КНР Ли Чжаосин (Li Zhaoxing) c супругой, послы четырех стран в КНР, а также известный китайский предприниматель-филантроп Чэнь Гуанбяо (Сhen Guangbiao).