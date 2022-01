Ferrari World Abu Dhabi и Warner Bros. World™ Abu Dhabi -- в КНИГЕ РЕКОРДОВ ГИННЕССА

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 18 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Во время праздников тематические парки Ferrari World Abu Dhabi и Warner Bros. World™ Abu Dhabi дважды попали в Книгу рекордов Гиннесса за создание самой большой картины по номерам (Most Contributions to a Color by Numbers) и самое большое количество поздравлений в открытке (Most Contributions to a Greetings Card). Гости разных возрастов, которые посетили тематические парки в праздничные дни, остались в восторге от сверкающих новогодних украшений и аттракционов, захватывающих шоу и живых выступлений.