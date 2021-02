Hyatt предлагает пакет The Great Relocate для длительного проживания по фиксированной цене

В гостиницах Hyatt всех стран Европы, Ближнего Востока и Юго-Западной Азии теперь можно забронировать проживание на срок от 29 дней по единому тарифу

ЛОНДОН, 2 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- После беспокойного года с обвалившимися планами поездок, 2021-й может стать годом, когда в списке того, что нужно успеть сделать за жизнь, появится пункт «больше путешествовать по миру». Компания Hyatt Hotels предлагает пакет "The Great Relocate" («Великое переселение») с привлекательными условиями длительного проживания, призванный удовлетворить накопившиеся потребности людей в путешествиях и долгом пребывании за границей.

Этот пакет предлагает гостям, имеющим возможности работать удаленно, уникальный способ увидеть новые части мира, работая и проживая в комфортных условиях отеля Hyatt. Предложение открыто для участников программы World of Hyatt, накопивших за проживание в гостиницах этой сети достаточное количество премиальных баллов для получения статуса элитного участника.

По имеющимся сведениям, более 80%1 работодателей в настоящее время расширяют возможности для удаленной работы своих сотрудников после того, как минувший год показал, что многие люди могут эффективно работать, находясь по разным адресам и в разных часовых поясах. Такое сочетание изменений в режимах работы и накопившегося желания потребителей путешествовать после долгих месяцев карантина и ограничений на передвижение предполагает рост спроса на путешествия с длительным проживанием в посещаемых местах.

Программа The Great Relocate предлагает смену обстановки, которой так жаждут многие люди, долгое время работавшие дома, с возможностью воспользоваться просторными номерами и люксами, освежающими бассейнами, уборкой номеров дважды в неделю, специально выделенными местами для работы, бесплатным доступом в тренажерный зал, высокоскоростным Интернетом и виртуальным консьержем, услугами прачечной, встречи в аэропорту или на железнодорожном вокзале и 25% скидкой на питание в отеле*, где удаленная работа может быть только в радость. В сочетании с высочайшими стандартами чистоты, принятыми в гостиницах Hyatt для поддержания здоровья и хорошего самочувствия гостей, все время проживания здесь позволяет отдыхающим получить максимальное наслаждение в безупречных условиях.

«Мы знаем, что в этом году потребители имеют сильное желание путешествовать после того, как 2020 год вынудил отложить многие планы, — рассказывает старший вице-президент компании по коммерческому обслуживанию в странах Европы, Ближнего Востока и Юго-Западной Азии Женевьев Матерне (Geneviève Materne). — Пандемия стала одним из главных катализаторов роста тенденции к «работе из любого места», и нам известно, что она ускорила существенные изменения в образе нашей жизни, стиле работы и видах развлечений. Это и подтолкнуло нас к созданию пакета The Great Relocate».

Пакет The Great Relocate идеально подходит для гостей, желающих сменить свою скромную комнату на рабочее место у бассейна, а обеды за стойкой — на обеды в ресторанах на крыше и уютных кафе, понежиться в покое после утреннего совещания или поплавать с семьей во второй половине дня перед ужином.

Кроме того, Женевьев добавила следующее: «Это идеальное предложение для всех «цифровых кочевников», не желающих жить по шаблону, и тех, кто предпочитает роскошную жизнь без привязки к одному месту. Мы предлагаем возможность длительного проживания в одном из наших отелей на более доступных условиях, чем когда-либо ранее, за ту же сумму, которую вы заплатили бы в среднем за аренду квартиры в центре города. Мы с нетерпением ждем встречи с гостями независимо от того, хотят они приехать в одиночку или с партнером, семьей или даже домашним питомцем!»

Предложение распространяется на все отели сети Hyatt в странах Европы, Африки, Ближнего Востока и Юго-Западной Азии для проживания длительностью от 29 дней до 31 декабря 2021 года с возможностью бронирования до 3 декабря.** Чтобы воспользоваться преимуществами этого пакета, гости должны зарегистрироваться в программе World of Hyatt перед бронированием.

Более подробная информация, порядок бронирования, а также Правила и условия обслуживания представлены на странице по адресу: https://world.hyatt.com/content/gp/en/offers/work-from-hyatt/the-great-relocate.html

* Указанные льготы предоставляются с ограничениями по времени и в зависимости от наличия свободных мест в отелях, участвующих в акции. Скидка не распространяется на рестораны национальной кухни, обслуживание в номерах, алкогольные напитки и заведения, управляемые сторонними поставщиками.

** Согласно правилам и условиям

Термин "Hyatt" используется в настоящей публикации в целях удобства при упоминании компании Hyatt Hotels Corporation и/или одной или нескольких ее дочерних организаций.

Информация о программе World of Hyatt

World of Hyatt — престижная программа привилегий для постоянных клиентов отелей Hyatt, объединяющая участвующие в ней гостиничные объекты, которые функционируют на мировом рынке под брендами Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Joie de Vivre®, Hyatt House®, Hyatt Place®, UrCove и Hyatt Residence Club®. Участники, бронирующие проживание непосредственно по каналам Hyatt, могут рассчитывать на индивидуальное обслуживание и доступность особых привилегий, включая статус «Почетного гостя», подтвержденное повышение категории номеров до люкса в момент бронирования, разнообразные оздоровительные услуги, мобильный ключ и эксклюзивные тарифы для участников программы. Программа World of Hyatt, насчитывающая более 22 млн участников, предлагает разнообразные способы получения и обмена баллов на проживание в отелях, питание, пользование услугами спа-салонов, оздоровительные услуги через платформу FIND, пакеты услуг через принадлежащие Hyatt оздоровительные бренды Exhale и Miraval, а также преимущества стратегического сотрудничества по обмену постоянными клиентами между Hyatt и американской авиакомпанией AAdvantage®, а также компаниями Small Luxury Hotels of the World™, Lindblad Expeditions и MGM Resorts International. Путешественники могут бесплатно зарегистрироваться на сайте world.hyatt.com, скачать приложение World of Hyatt для устройств с ОС Android и IOS и следить за новостями Hyatt в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter.

Информация о компании Hyatt Hotels Corporation

Компания Hyatt Hotels Corporation, штаб-квартира которой находится в Чикаго, является одной из ведущих транснациональных компаний гостиничного бизнеса, предоставляющей гостиничные услуги под 20 первоклассными брендами. По состоянию на 30 сентября 2020 года в активе компании состояло 950 отелей, гостиничных объектов, работающих по системе «все включено», и оздоровительных курортов в 67 странах на шести континентах. Цель компании, состоящая в заботе о людях, направленной на то, чтобы они могли получать самое лучшее, определяет ее деловые решения и стратегию развития, а также ориентирована на привлечение и удержание лучших сотрудников, выстраивание взаимоотношений с гостями и обеспечение выгод для акционеров. Ее дочерние организации осуществляют застройку, владение, аренду, эксплуатацию, управление, франчайзинг, лицензирование и предоставление услуг отелям, курортам, фирменным резиденциям и объектам, предоставляемым во владение на время отдыха, в том числе под брендами Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, Joie de Vivre®, Hyatt House®, Hyatt Place®, tommie™, UrCove, и Hyatt Residence Club®, а также осуществляют ведение программы лояльности World of Hyatt®, обеспечивающей особые привилегии и эксклюзивное качество обслуживания ее наиболее ценным участникам. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.hyatt.com.

1 Доклад «Будущее рабочих мест» на Всемирном экономическом форуме 2020 года

Сопутствующие ссылки

https://www.hyatt.com



SOURCE Hyatt Hotels Corporation