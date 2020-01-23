Инновативные товары, ценная отраслевая информация и расширенный спектр услуг - 71-ая выставка Spielwarenmesse энергично начинает новый деловой год

Ведущая международная выставка идет в ногу со временем, отражая стремительные перемены в отрасли. Здесь профессиональных посетителей ждет кладезь деловых идей для успешного принятия деловых решений и противостояния конкуренции. „ На нашей выставке развернуто представлены все ведущие экспоненты и бренды, а также гарантировано качество и уровень обслуживания. Это дает возможность максимально повысить эффективность посещения выставки", – подчеркивает Эрнст Кик, председатель правления компании Spielwarenmesse eG. Двенадцать товарных групп в 18 павильонах предлагают уникальный обзор актуальных трендов и новинок. Выставка Spielwarenmesse оптимально отражает состояние дел во всей отрасли, предлагая вниманию своих посетителей 1 миллион товаров в пределах одного выставочного комплекса.

Новые услуги для экпонентов

Стартапы, представленные в объединенном разделе „Молодые инновационные предприятия", а также компании, впервые принимающие участие в выставке и демонстрирующие свои инновационные товары в разделе New Exhibitor Center и на территории выставки, освежают ассортимент выставки. В целях обеспечения пригодности для продажи товаров, Германская ассоциация производителей товаров для игры (DVSI) в сотрудничестве с Spielwarenmesse предлагает компаниям этих двух категорий бесплатную экспертизу их продукции (Toy Safety Check) и рекомендации по ее безопасности. Также вниманию всех экспонентов выставки предлагается новая услуга: они могут более эффективно собирать контактные данные клиентов при помощи трекинга лидов и соответствующего приложения. „Это делается несложно при помощи смартфона и позволяет собирать данные клиентов в цифровом виде", – объясняет Флориан Хесс, директор отдела Fair Management.

Специализированные разделы с обширной программой

Специализированные и тематические разделы Spielwarenmesse пользуются особой популярностью у посетителей выставки. Они дают возможность специалистам по розничной торговле и закупкам подробнее ознакомиться с различными тематическими направлениями и индивидуально расширить свой ассортимент. В новом разделе Showtime в павильоне 8 посетителей выставки ожидают эффектные презентации продукции и показы мод с продукцией экспонентов товарной категории „Все для праздника и карнавала". В новом оформлении также предстанет популярный интерактивный раздел Tech2Play, представленный в павильоне 4A наряду с „Flight Cage" и „Robot Run". Также будут вновь представлены ставшие традиционными специализированные разделы „Товары для малышей и детей младшего дошкольного возраста" между павильонами 2 и 3, а также раздел Toys meet Books. В этом разделе, по-прежнему успешно расположенном у людного входа Eingang Mitte, представители книготорговли могут ознакомиться с привлекательными тематическими мирами и прослушать экспертные выступления из практики в течение четырех дней, начиная со среды.

Тренды-лидеры

TrendGallery служит для ориентации посетителей выставки в отношении представленных на Spielwarenmesse 120.000 новинок. Именно в этом разделе, расположенном в павильоне 3A, демонстрируются товары трех основных трендовых категорий, выбранных международным комитетом экспертов TrendCommittee: товары первой категории, „Toys for Future", способствуют развитию экологичного менталитета или сделаны из экологичных материалов. В случае товаров второй основной трендовой категории, „Digital goes Physical", детей ожидает встреча со звездами и темами, с которыми они знакомы из цифрового мира. Товары для игры третьей трендовой категории „Be You!" способствуют развитию индивидуальных навыков у лиц с заболеваниями и более терпимого взаимоотношения в обществе. Кроме того, в TrendGallery представлены все товары-участники и победители конкурса ToyAward. Эта престижная награды отрасли присуждается по категориям „Товары для малышей и детей младшего дошкольного возраста" (0-3 года), „Дошкольники" (3-6 лет), „Школьники" (6-10 лет), „Подростки и взрослые" (от 10 лет) и „Стартапы" (товары предприятий моложе 5 лет) во время праздничного открытия выставки. В этом году в конкурсе участвовало 772 товара от 422 производителей.

Информация об отрасли и лицензиях

Профессиональные посетители выставки могут получить новую информацию об отрасли для своей повседневной деловой деятельности в Toy Business Forum. В этом разделе, расположенном в павильоне 3A, проходят выступления признанных немецких и международных экспертов об актуальных тендециях развития рынка и трендах. Выступления пройдут по следующим темам: #trend (в среду, 29 января 2020), #change (в четверг, 30 января 2020), #digital (в пятницу, 31 января 2020), #retail (в субботу, 1 февраля 2020) и #marketing (в воскресенье, 2 февраля 2020). В утренние часы здесь будут проходить информативные обмены информацией по лицензионным темам в цикле LicenseTalks. В этом году ряд выступлений экспертов по различным темам, как-то „Экологичность и лицензии" или „Продолжение и проч.", был расширен на один день, со среды до субботы. О важном значении лицензионных тем на Spielwarenmesse свидетельствуют продление сотрудничества с Международной лицензионной ассоциацией (Licensing International) и ее стенд в фойе павильона 12.0.

Новые услуги для посетителей

Успешному посещению выставки способствуют многочисленные предложения Spielwarenmesse. Кристиан Ульрих, директор по маркетингу выставки: „Мы, организаторы выставки, ставим перед собой задачу обеспечить максимальный комфорт для профессиональных участников, ради чего мы постоянно расширяем спектр предлагаемых услуг."К их числу относится новый увлекательный раздел в переходе между павильонами 3A и 4A с интерактивной станцией для социальных сетей, занимательные игры и кулинарный раздел с сидениями. Кроме того, на территории выставочного комплекса расположено пять дополнительных зон отдыха для посетителей выставки VisitorLounges с бесплатными диспенсерами для воды и устройствами для зарядки мобильных телефонов. Интернет-каталог, интерактивные схемы выставочных павильонов и приложение Spielwarenmesse. App помогают эффективно планировать посещение

выставки. Билеты на выставку одновременно дают право на проезд на oбщественном транспорте в течение выставочного периода. Все это способствует продолжению деловых переговоров в приятной обстановке в городе игрушек Нюрнберге и в вечерние часы, после окончания работы выставки.

„Spielwarenmesse дает всем представителям отрасли товаров для игры уникальную возможность для знакомства с трендами и инновационными товарами, расширения отраслевого кругозора и общения. Короче говоря: на этой ведущей международной выставке Вы обретете весь подходящий инструментарий для успешного будущего", - заключает Эрнст Кик.

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Spielwarenmesse®

Компания по организации выставок и оказанию маркетинговых услуг Spielwarenmesse eG проводит Spielwarenmesse®, ведущую международную выставку в отрасли игрушек, хобби и досуга. Эта специализированная торговая выставка является обширной платформой для общения и размещения заказов 2.900 немецких и международных производителей. Благодаря демонстрируемым на выставке новинкам и широкому спектру участников выставки, 67.000 агентов по закупке и представителей оптовой торговли из около 130 стран получают ежегодный доступ к ценной информации, необходимой для их ориентации на рынке. Название Spielwarenmesse® является защищенным словесным товарным знаком в Германии с 2013 года.

Период проведения следующей выставки Spielwarenmesse®: среда - воскресенье, 29 января – 2 февраля 2020

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1081238/Ernst_Kick_CEO.jpg

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