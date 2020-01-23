Инновативные товары, ценная отраслевая информация и расширенный спектр услуг - 71-ая выставка Spielwarenmesse энергично начинает новый деловой год

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Spielwarenmesse eG

23 янв, 2020, 14:06 GMT

 - Уникальный ассортимент товарных идей и трендов

 - Бесплатные выступления ведущих экспертов отрасли

 - Широкий спектр услуг для экспонентов и профессиональных участников выставки

НЮРНБЕРГ, Германия, 23 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Предстоящая выставка Spielwarenmesse – это важнейшее событие года для ее международных профессиональных участников. Именно на территории этой нюрнбергской выставки с 29 января до 2 февраля они могут одновременно ознакомиться с трендовыми товарными новинками, творческими коммерческими идеями и ценными консультациями экспертов. В этом году компания Spielwarenmesse eG, организатор выставки, вновь заняла всю площадь выставочного комплекса, составляющую 170.000 m². 2.843 компании из 70 стран (в том числе и лидеры отрасли, и многообещающие стартапы) дают посетителям выставки обширное представление о состоянии рынка – причем доля международных экспонентов составляет 7%. Ввиду растущих требований в области торговли, специалистов по розничной торговле и закупкам также ожидает богатый ассортимент лицензионных тем, выступлений и презентации трендов „Toys for Future", „Digital goes Physical" и „Be You!".

Ernst Kick, CEO of Spielwarenmesse eG, with the products nominated for the ToyAward
Ernst Kick, CEO of Spielwarenmesse eG, with the products nominated for the ToyAward

Уникальное разнообразие товаров

Ведущая международная выставка идет в ногу со временем, отражая стремительные перемены в отрасли. Здесь профессиональных посетителей ждет кладезь деловых идей для успешного принятия деловых решений и противостояния конкуренции. „ На нашей выставке развернуто представлены все ведущие экспоненты и бренды, а также гарантировано качество и уровень обслуживания. Это дает возможность максимально повысить эффективность посещения выставки", – подчеркивает Эрнст Кик, председатель правления компании Spielwarenmesse eG. Двенадцать товарных групп в 18 павильонах предлагают уникальный обзор актуальных трендов и новинок. Выставка Spielwarenmesse оптимально отражает состояние дел во всей отрасли, предлагая вниманию своих посетителей 1 миллион товаров в пределах одного выставочного комплекса.

Новые услуги для экпонентов

Стартапы, представленные в объединенном разделе „Молодые инновационные предприятия", а также компании, впервые принимающие участие в выставке и демонстрирующие свои инновационные товары в разделе New Exhibitor Center и на территории выставки, освежают ассортимент выставки. В целях обеспечения пригодности для продажи товаров, Германская ассоциация производителей товаров для игры (DVSI) в сотрудничестве с Spielwarenmesse предлагает компаниям этих двух категорий бесплатную экспертизу их продукции (Toy Safety Check) и рекомендации по ее безопасности. Также вниманию всех экспонентов выставки предлагается новая услуга: они могут более эффективно собирать контактные данные клиентов при помощи трекинга лидов и соответствующего приложения. „Это делается несложно при помощи смартфона и позволяет собирать данные клиентов в цифровом виде", – объясняет Флориан Хесс, директор отдела Fair Management.

Специализированные разделы с обширной программой

Специализированные и тематические разделы Spielwarenmesse пользуются особой популярностью у посетителей выставки. Они дают возможность специалистам по розничной торговле и закупкам подробнее ознакомиться с различными тематическими направлениями и индивидуально расширить свой ассортимент. В новом разделе Showtime в павильоне 8 посетителей выставки ожидают эффектные презентации продукции и показы мод с продукцией экспонентов товарной категории „Все для праздника и карнавала". В новом оформлении также предстанет популярный интерактивный раздел Tech2Play, представленный в павильоне 4A наряду с „Flight Cage" и „Robot Run". Также будут вновь представлены ставшие традиционными специализированные разделы „Товары для малышей и детей младшего дошкольного возраста" между павильонами 2 и 3, а также раздел Toys meet Books. В этом разделе, по-прежнему успешно расположенном у людного входа Eingang Mitte, представители книготорговли могут ознакомиться с привлекательными тематическими мирами и прослушать экспертные выступления из практики в течение четырех дней, начиная со среды.

Тренды-лидеры

TrendGallery служит для ориентации посетителей выставки в отношении представленных на Spielwarenmesse 120.000 новинок. Именно в этом разделе, расположенном в павильоне 3A, демонстрируются товары трех основных трендовых категорий, выбранных международным комитетом экспертов TrendCommittee: товары первой категории, „Toys for Future", способствуют развитию экологичного менталитета или сделаны из экологичных материалов. В случае товаров второй основной трендовой категории, „Digital goes Physical", детей ожидает встреча со звездами и темами, с которыми они знакомы из цифрового мира. Товары для игры третьей трендовой категории „Be You!" способствуют развитию индивидуальных навыков у лиц с заболеваниями и более терпимого взаимоотношения в обществе. Кроме того, в TrendGallery представлены все товары-участники и победители конкурса ToyAward. Эта престижная награды отрасли присуждается по категориям „Товары для малышей и детей младшего дошкольного возраста" (0-3 года), „Дошкольники" (3-6 лет), „Школьники" (6-10 лет), „Подростки и взрослые" (от 10 лет) и „Стартапы" (товары предприятий моложе 5 лет) во время праздничного открытия выставки. В этом году в конкурсе участвовало 772 товара от 422 производителей.

Информация об отрасли и лицензиях

Профессиональные посетители выставки могут получить новую информацию об отрасли для своей повседневной деловой деятельности в Toy Business Forum. В этом разделе, расположенном в павильоне 3A, проходят выступления признанных немецких и международных экспертов об актуальных тендециях развития рынка и трендах. Выступления пройдут по следующим темам: #trend (в среду, 29 января 2020), #change (в четверг, 30 января 2020), #digital (в пятницу, 31 января 2020), #retail (в субботу, 1 февраля 2020) и #marketing (в воскресенье, 2 февраля 2020). В утренние часы здесь будут проходить информативные обмены информацией по лицензионным темам в цикле LicenseTalks. В этом году ряд выступлений экспертов по различным темам, как-то „Экологичность и лицензии" или „Продолжение и проч.", был расширен на один день, со среды до субботы. О важном значении лицензионных тем на Spielwarenmesse свидетельствуют продление сотрудничества с Международной лицензионной ассоциацией (Licensing International) и ее стенд в фойе павильона 12.0.

Новые услуги для посетителей 

Успешному посещению выставки способствуют многочисленные предложения Spielwarenmesse. Кристиан Ульрих, директор по маркетингу выставки: „Мы, организаторы выставки, ставим перед собой задачу обеспечить максимальный комфорт для профессиональных участников, ради чего мы постоянно расширяем спектр предлагаемых услуг."К их числу относится новый увлекательный раздел в переходе между павильонами 3A и 4A с интерактивной станцией для социальных сетей, занимательные игры и кулинарный раздел с сидениями. Кроме того, на территории выставочного комплекса расположено пять дополнительных зон отдыха для посетителей выставки VisitorLounges с бесплатными диспенсерами для воды и устройствами для зарядки мобильных телефонов. Интернет-каталог, интерактивные схемы выставочных павильонов и приложение Spielwarenmesse. App помогают эффективно планировать посещение 
выставки. Билеты на выставку одновременно дают право на проезд на oбщественном транспорте в течение выставочного периода. Все это способствует продолжению деловых переговоров в приятной обстановке в городе игрушек Нюрнберге и в вечерние часы, после окончания работы выставки.

„Spielwarenmesse дает всем представителям отрасли товаров для игры уникальную возможность для знакомства с трендами и инновационными товарами, расширения отраслевого кругозора и общения. Короче говоря: на этой ведущей международной выставке Вы обретете весь подходящий инструментарий для успешного будущего", - заключает Эрнст Кик.

Объем текста: 7.543 знаков

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Spielwarenmesse®

Компания по организации выставок и оказанию маркетинговых услуг Spielwarenmesse eG проводит Spielwarenmesse®, ведущую международную выставку в отрасли игрушек, хобби и досуга. Эта специализированная торговая выставка является обширной платформой для общения и размещения заказов 2.900 немецких и международных производителей. Благодаря демонстрируемым на выставке новинкам и широкому спектру участников выставки, 67.000 агентов по закупке и представителей оптовой торговли из около 130 стран получают ежегодный доступ к ценной информации, необходимой для их ориентации на рынке. Название Spielwarenmesse® является защищенным словесным товарным знаком в Германии с 2013 года.

Период проведения следующей выставки Spielwarenmesse®: среда - воскресенье, 29 января – 2 февраля 2020

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1081238/Ernst_Kick_CEO.jpg  
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SOURCE Spielwarenmesse eG

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Инновативные товары, ценная отраслевая информация и расширенный спектр услуг - 71-ая выставка Spielwarenmesse энергично начинает новый деловой год

Информация предоставлена

Spielwarenmesse eG

23 янв, 2020, 14:06 GMT