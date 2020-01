Инновативные товары, ценная отраслевая информация и расширенный спектр услуг - 71-ая выставка Spielwarenmesse энергично начинает новый деловой год

- Уникальный ассортимент товарных идей и трендов

НЮРНБЕРГ, Германия, 23 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Предстоящая выставка Spielwarenmesse – это важнейшее событие года для ее международных профессиональных участников. Именно на территории этой нюрнбергской выставки с 29 января до 2 февраля они могут одновременно ознакомиться с трендовыми товарными новинками, творческими коммерческими идеями и ценными консультациями экспертов. В этом году компания Spielwarenmesse eG, организатор выставки, вновь заняла всю площадь выставочного комплекса, составляющую 170.000 m². 2.843 компании из 70 стран (в том числе и лидеры отрасли, и многообещающие стартапы) дают посетителям выставки обширное представление о состоянии рынка – причем доля международных экспонентов составляет 7%. Ввиду растущих требований в области торговли, специалистов по розничной торговле и закупкам также ожидает богатый ассортимент лицензионных тем, выступлений и презентации трендов „Toys for Future", „Digital goes Physical" и „Be You!".