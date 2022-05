Компания Arasan объявила о запуске 2-го поколения модулей CAN IP

Компания Arasan, являющаяся одним из ведущих поставщиков полупроводниковых модулей IP для всех мобильных систем, включая автомобили, объявляет о выпуске модулей CAN IP 2-го поколения

САН-ХОСЕ (шт. Калифорния, США), 20 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Arasan объявила о немедленной доступности 2-го поколения модулей CAN IP, выполненных по спецификациям CAN 2.0 и CAN FD. Контроллеры были переоборудованы и модернизированы для снижения энергопотребления и площади, что делает их пригодными для приложений FPGA в дополнение к основному рынку специализированных интегральных схем IP производства компании Arasan. Хотя автомобили не имеют строгих требований к мощности, таких как у мобильных телефонов, методы энергосбережения Arasan, реализованные на этих контроллерах, помогают экономить заряд батареи, на который также полагаются автомобили. Использование FPGA распространено в автомобильном и промышленном секторах, поэтому оптимизация занимаемого пространства была еще одним критерием, который был установлен для этих контроллеров следующего поколения.

Разработанное компанией Arasan ядро контроллера CAN IP 2-го поколения обеспечивает последовательную связь в соответствии с требованиями CAN2.0 и CAN FD. Устройство поддерживает протоколы CAN 2.0A и CAN 2.0B, TT-CAN, CAN-FD (ISO 11898-1.2015, а также предыдущие спецификации ISO и Non-ISO Bosch). Оно полностью программируется до 1 Мбит / для CAN 2.0 и нескольких устройств. Наше устройство CAN IP 2-го поколения предназначено для повышения надежности, ускоренной передачи отчетов об ошибках, оснащено усовершенствованным блоком управления ошибками, предотвращает потерю данных во время передачи и предотвращает коллизии сообщений.

Ядра контроллеров Arasan CAN IP 2-го поколения Arasan могут быть легко интегрированы с хост-процессором с помощью стандартных интерфейсов AMBA AHB/AXI. Наш высоконастраиваемый контроллер поддерживает программируемые прерывания, скорость передачи данных, фильтры приема и гибкие схемы буферизации, что позволяет точно настроить его в соответствии с конкретными потребностями приложения.

CAN IP 2-го поколения на 100% спроектирован собственной командой Arasan при инженерной поддержке непосредственно от дизайнеров. Кроме того, устройство было разработано в США, что позволяет нам поддерживать проекты, требующие разрешения на работу в службе безопасности США для вспомогательного персонала. Помимо автомобилестроения, одним из основных целевых рынков отказоустойчивой системы CAN IP компании Arasan является оборонный и аэрокосмический секторы.

Система CAN IP от компании Arasan прошла процедуру соответствия нескольким лицензиатам и требованиям ASIL.

Более подробная информация представлена на странице по адресу https://www.arasan.com/products/can-fd/

Информация о компании Arasan

Компания Arasan находится в авангарде эволюции «мобильных устройств», а ее стандартизированная система IP лежит в основе мобильных СнК. Высококачественные, отработанные на кремнии комплексные решения компании Arasan на основе ИС включают в себя цифровые ИС, ИС физического уровня AMS, ИС верификации, комплекты разработки аппаратных средств и программное обеспечение. Компания Arasan предлагает узконаправленный ассортимент продукции, ориентированный на мобильные системы на кристалле для применения в автомобильной промышленности, дронах и интернете вещей. Компания Arasan Chip Systems, член-спонсор ассоциации MIPI с 2005 года, является одним из ведущих поставщиков ИС для интерфейсов мобильных хранилищ и мобильной связи, выпустив более миллиарда чипов, поставленных с использованием нашей ИС MIPI.

Контактная информация:

д-р Сэм Бил (Sam Beal)

[email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1445207/Arasan_Total_IP_Logo.jpg

SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.