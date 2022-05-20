Компания Arasan объявила о запуске 2-го поколения модулей CAN IP

Информация предоставлена

Arasan Chip Systems, Inc.

20 мая, 2022, 18:33 BST

Компания Arasan, являющаяся одним из ведущих поставщиков полупроводниковых модулей IP для всех мобильных систем, включая автомобили, объявляет о выпуске модулей CAN IP 2-го поколения

САН-ХОСЕ (шт. Калифорния, США), 20 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Arasan объявила о немедленной доступности 2-го поколения модулей CAN IP, выполненных по спецификациям CAN 2.0 и CAN FD. Контроллеры были переоборудованы и модернизированы для снижения энергопотребления и площади, что делает их пригодными для приложений FPGA в дополнение к основному рынку специализированных интегральных схем IP производства компании Arasan. Хотя автомобили не имеют строгих требований к мощности, таких как у мобильных телефонов, методы энергосбережения Arasan, реализованные на этих контроллерах, помогают экономить заряд батареи, на который также полагаются автомобили. Использование FPGA распространено в автомобильном и промышленном секторах, поэтому оптимизация занимаемого пространства была еще одним критерием, который был установлен для этих контроллеров следующего поколения.

Разработанное компанией Arasan ядро контроллера CAN IP 2-го поколения обеспечивает последовательную связь в соответствии с требованиями CAN2.0 и CAN FD. Устройство поддерживает протоколы CAN 2.0A и CAN 2.0B, TT-CAN, CAN-FD (ISO 11898-1.2015, а также предыдущие спецификации ISO и Non-ISO Bosch). Оно полностью программируется до 1 Мбит / для CAN 2.0 и нескольких устройств.  Наше устройство CAN IP 2-го поколения предназначено для повышения надежности, ускоренной передачи отчетов об ошибках, оснащено усовершенствованным блоком управления ошибками, предотвращает потерю данных во время передачи и предотвращает коллизии сообщений.

Ядра контроллеров Arasan CAN IP 2-го поколения Arasan могут быть легко интегрированы с хост-процессором с помощью стандартных интерфейсов AMBA AHB/AXI. Наш высоконастраиваемый контроллер поддерживает программируемые прерывания, скорость передачи данных, фильтры приема и гибкие схемы буферизации, что позволяет точно настроить его в соответствии с конкретными потребностями приложения.

CAN IP 2-го поколения на 100% спроектирован собственной командой Arasan при инженерной поддержке непосредственно от дизайнеров. Кроме того, устройство было разработано в США, что позволяет нам поддерживать проекты, требующие разрешения на работу в службе безопасности США для вспомогательного персонала. Помимо автомобилестроения, одним из основных целевых рынков отказоустойчивой системы CAN IP компании Arasan является оборонный и аэрокосмический секторы.

Система CAN IP от компании Arasan прошла процедуру соответствия нескольким лицензиатам и требованиям ASIL.

Более подробная информация представлена на странице по адресу https://www.arasan.com/products/can-fd/

Информация о компании Arasan
Компания Arasan находится в авангарде эволюции «мобильных устройств», а ее стандартизированная система IP лежит в основе мобильных СнК. Высококачественные, отработанные на кремнии комплексные решения компании Arasan на основе ИС включают в себя цифровые ИС, ИС физического уровня AMS, ИС верификации, комплекты разработки аппаратных средств и программное обеспечение. Компания Arasan предлагает узконаправленный ассортимент продукции, ориентированный на мобильные системы на кристалле для применения в автомобильной промышленности, дронах и интернете вещей. Компания Arasan Chip Systems, член-спонсор ассоциации MIPI с 2005 года, является одним из ведущих поставщиков ИС для интерфейсов мобильных хранилищ и мобильной связи, выпустив более миллиарда чипов, поставленных с использованием нашей ИС MIPI.

Контактная информация: 
д-р Сэм Бил (Sam Beal
[email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1445207/Arasan_Total_IP_Logo.jpg

SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.

Другие материалы из этого источника

Arasan announces its 2'nd Generation of CAN IP...

Arasan представляет новейшую ИС MIPI RFFE(SM) для версии MIPI...

Обзор

Другие пресс-релизы на аналогичные темы