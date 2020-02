Кресло Sunon UD отмечено премией iF DESIGN AWARD 2020

Кроме UD, еще два продукта китайского производителя были удостоены настоящего дизайнерского "знака качества" - iF Design Award:

SAMU - кресло, напоминающее по форме кита, стимулирующее креативные дискуссии и оживляющее будничную атмосферу офисного пространства;

Инновационный рабочий стол, способный добавить любому кабинету ноты престижа и авторитета, даря вдохновение в процессе повседневной рабочей деятельности;

Конкурс iF Design Award проводится дизайнерской фирмой iF International Forum Design GmbH ежегодно начиная с 1953 года. Эмблема iF известна во всем мире как знак качества, присваиваемый продуктам с исключительным дизайном, а премия iF DESIGN AWARD считается одной из престижнейших наград в дизайнерской среде. Все заявки от дизайнеров проходят комплексную оценку по следующим категориям: продукт, упаковка, коммуникация, проектирование услуги/опыт пользовательского взаимодействия, архитектура и дизайн помещений, а также профессиональная концепция.

Основанная в 1991 году компания Sunon за время своего существования сумела завоевать себе статус мирового лидера в сфере офисной мебели. Благодаря обширным проектно-конструкторским наработкам и передовому дизайну продукции, Sunon входит в число ведущих производителей в данной отрасли. По состоянию на декабрь 2018 года компания располагает 852 патентами и развитой сетью продаж, охватывающей свыше 110 стран мира. Sunon обслуживает более 160 компаний из списка Global Fortune 500.

