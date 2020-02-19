Кресло Sunon UD отмечено премией iF DESIGN AWARD 2020

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Sunon

19 фев, 2020, 22:22 GMT

ХАНЧЖОУ (HANGZHOU), Китай, 19 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Sunon, ведущий поставщик офисной мебели, удостоилась премии iF DESIGN AWARD 2020. В этом году симпатии жюри в составе 78 независимых экспертов из 20 стран мира завоевала разработка Sunon UD. Конкуренция была весьма ожесточенной: организаторы конкурса получили 7 298 заявок от претендентов на престижный знак качества из 56 стран мира.

Sunon UD Sofa Chair
Sunon UD Sofa Chair
Sunon UD Sofa Chair
Sunon UD Sofa Chair
Sunon UD Sofa Chair Sunon UD Sofa Chair

Кресло UD, вдохновением для которого послужила форма винного бокала, отличается лаконичностью и элегантной простотой. Мягкие и сглаженные контуры кресла создают притягательное и комфортное место. Все детали изделия безупречно подогнаны друг другу без использования металлической фурнитуры. Высокоэластичное губчатое наполнение сиденья UD оптимально распределяет вес тела, снимает напряжение и предотвращает ишиас. Каркас кресла со строенной газовой пружиной обеспечивает мягкость подвески. Механизм кресла способен вращаться на 360 градусов, гарантируя максимальный комфорт и гибкость. Обивочная ткань из 100% шерсти придает креслу UD превосходные тактильные ощущения и делает его настоящим украшением любого офиса. Ранее инновационная разработка Sunon уже получила ряд наград, включая премии Good Design и German Design.

Кроме UD, еще два продукта китайского производителя были удостоены настоящего дизайнерского "знака качества" - iF Design Award:

  • SAMU - кресло, напоминающее по форме кита, стимулирующее креативные дискуссии и оживляющее будничную атмосферу офисного пространства;
  • Инновационный рабочий стол, способный добавить любому кабинету ноты престижа и авторитета, даря вдохновение в процессе повседневной рабочей деятельности;

Конкурс iF Design Award проводится дизайнерской фирмой iF International Forum Design GmbH ежегодно начиная с 1953 года. Эмблема iF известна во всем мире как знак качества, присваиваемый продуктам с исключительным дизайном, а премия iF DESIGN AWARD считается одной из престижнейших наград в дизайнерской среде. Все заявки от дизайнеров проходят комплексную оценку по следующим категориям: продукт, упаковка, коммуникация, проектирование услуги/опыт пользовательского взаимодействия, архитектура и дизайн помещений, а также профессиональная концепция.

О компании Sunon

Основанная в 1991 году компания Sunon за время своего существования сумела завоевать себе статус мирового лидера в сфере офисной мебели. Благодаря обширным проектно-конструкторским наработкам и передовому дизайну продукции, Sunon входит в число ведущих производителей в данной отрасли. По состоянию на декабрь 2018 года компания располагает 852 патентами и развитой сетью продаж, охватывающей свыше 110 стран мира. Sunon обслуживает более 160 компаний из списка Global Fortune 500.

Веб-сайт: www.sunonglobal.com 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1092399/UD_1.jpg  
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1092400/UD_2.jpg  

Сопутствующие ссылки

www.isunon.com

SOURCE Sunon

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Кресло Sunon UD отмечено премией iF DESIGN AWARD 2020

Информация предоставлена

Sunon

19 фев, 2020, 22:22 GMT