Лучшее обещание вашему партнеру в 2021 году: Zepp выпускает видео ко Дню святого Валентина

В праздник любви и романтики Zepp акцентирует внимание зрителя на том, что здоровье жизненно важно для счастливой и полноценной жизни, а представления о контроле самочувствия не ограничиваются одной лишь технологической составляющей. После OTA-обновлений в феврале смарт-часы Zepp получили новейшую технологию ExerSense TM , поддерживающую автоматическое распознавание большего числа видов спорта.

Контроль самочувствия за рамками технологий

Спустя 10 лет с момента начала разработок и преобразований Zepp по-прежнему изучает способы обеспечения здоровья и благополучия людей, не ограничиваясь чисто техническим подходом. В эти переменчивые времена, под влиянием постоянно усложняющихся обстоятельств, подобных нынешней глобальной пандемии, решения и действия людей различаются в зависимости от их совершенствующейся реакции на новые вызовы.

Видеоролик Measurements of Attraction был впервые опубликован во время рождественских праздников, а добавленные анимационные элементы иллюстрируют основные физические показатели и поведенческие реакции, которые могут наблюдаться при увлечении людей друг другом, с целью обратить особое внимание на целительную силу человеческих связей. Новый видеоролик Health Is the Best Promise, посвященный предстоящему Дню святого Валентина, рассказывает о любви и преданности с точки зрения заботы о здоровье в понимании Zepp, а также предлагает новый вариант подарка, ассоциирующийся с обещанием любви и верности до конца жизни.

В 2020 году Zepp поставил перед собой стратегическую цель — предложить персонализированную заботу о здоровье и провести серию акций, направленных на реализацию концепции использования технических средств для самосовершенствования и контроля самочувствия, тем самым помогая людям ежедневно наслаждаться более полноценной жизнью.

Фирма также представила широкой публике научные и творческие инициативы, нацеленные на укрепление здоровья перед лицом стремительно распространяющейся пандемии. В начале октября 2020 года Zepp провел независимый опрос Global Sleep Study («Глобальное исследование сна») с участием более чем 12 тысяч респондентов на трех континентах. Цель данного исследования — помочь людям понять основные проблемы, уточнить представления и взгляды, связанные со сном, в это сложное время. Совместно со Всемирным обществом сна Zepp раскрывает чувства реальных людей, пытаясь обратить особое внимание на важность качественного ночного сна, и представляет Zepp Lullaby Generator (генератор колыбельных).

Zepp Lullaby Generator разработан фирмой Zepp и шведскими исследователями сна. Его задача — сочинять персонализированные колыбельные мелодии на основе параметров сна пользователей, дополняя их различными изысканными видеоэффектами. За короткий период времени выросло количество посещений сайта Zepp Lullaby (www.zepplullaby.com), а также репостов в социальных сетях. С помощью цифровых технологий люди могут отображать этот инструмент на экране компьютера или даже преображать всю комнату, проецируя изображение на большие экраны, стены или потолки.

ExerSense™: смарт-часы Zepp, усовершенствованные за счет интеллектуального распознавания видов спорта

Помимо переосмысления подхода и создания особых инструментов Zepp внедряет новые технологии в свои смарт-часы, чтобы находить решения в любых ситуациях.

Модели Zepp E и Zepp Z, выпущенные соответственно в III и IV кварталах 2020 года, получили обновления в начале 2021 г. Теперь Zepp Z теперь может похвастаться возможностью распознавания 90, а Zepp E — 87 видов спорта. Благодаря усовершенствованному механизму распознавания движения ExerSense™ модель Zepp Z может автоматически идентифицировать спортивные режимы[1], включая бег на открытом воздухе, тренажер «беговая дорожка», ходьбу, езду на велосипеде на открытом воздухе, плавание в бассейне и занятия на эллиптическом тренажере.

Бренд Zepp, основанный в Кремниевой Долине в 2010 году, изначально был известен как разработчик спортивных датчиков профессионального назначения, а в настоящее время специализируется на системах контроля самочувствия. ExerSense™ представляет собой современный модуль распознавания движения на базе ИИ. В его основе лежат технические разработки, предназначенные для анализа траектории движения человека и сопоставления моделей движения в реальном времени путем фиксации данных с помощью датчика движения и датчика частоты сердечных сокращений, которыми оснащаются носимые устройства. Entensense™ может в разумных пределах определять до 22 наиболее популярных спортивных режимов, делая это автоматически и позволяя пользователям сосредоточиться на тренировке.

[1] Количество автоматически распознаваемых видов спорта может различаться у разных изделий.

Информация о бренде Zepp

Основанный в Кремниевой долине в 2010 году, Zepp представляет собой бренд, специализирующийся на системах контроля самочувствия. По мнению Zepp, использование технических средств для управления состоянием нашего организма поможет каждому получить возможность наслаждаться полноценной жизнью. Zepp всегда с вами, начиная с традиционного мониторинга состояния здоровья и физической нагрузки и заканчивая анализом и ранним предупреждением о возможных проблемах со здоровьем. В 2020 году Zepp представил модели смарт-часов Zepp E и Zepp Z, а также приложение Zepp.

Более подробная информация о бренде Zepp доступна для ознакомления на сайте: www.zepp.com

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1434287/Animation_Measurements_Attraction__Zepp_Valentine_s_Day_Video_Health_Is_Best.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1434286/Create_personalized_lullaby_now__https_www_zepplullaby_com.jpg

SOURCE Zepp