Лучшее обещание вашему партнеру в 2021 году: Zepp выпускает видео ко Дню святого Валентина

ExerSense™ совершенствует смарт-часы Zepp за счет интеллектуального распознавания видов спорта

САН-ФРАНЦИСКО, 13 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Фирма Zepp — производитель носимых устройств и цифровых систем контроля самочувствия профессионального класса — выпустила анимированную версию ролика Measurements of Attraction («Параметры привлекательности»), где рассказывается о том, что люди находят наиболее привлекательным при первом знакомстве. Сегодня на официальном YouTube-канале фирмы Zepp запланирован выход видеоролика ко Дню святого Валентина под названием Health is the Best Promise («Здоровье — лучшее обещание»).